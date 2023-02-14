林智堅撤銷對台大訴願 綠委：政黨惡鬥下盼到此為止

新竹市前市長林智堅去年在選舉期間接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，接連被2校撤除碩士學位，林智堅今晚發文道歉，並決定將撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願。民進黨立委鍾佳濱表示，這是每個人的選擇，學歷事件整個社會付出代價，希望能藉此重新審視學歷跟民選公職間的關聯性。

對於林智堅選擇撤銷對台大的訴願，鍾佳濱認為，當事人可能希望整件事情到此為止，不要再討論下去，因為只要在政黨惡鬥下繼續主張正義，要爭取真相清白，還沒得到答案前就要一直被消費，相信林智堅經過衡量後，決定整件事情希望到此為止。

鍾佳濱表示，藉由論文門事件，社會應該要反省民選公職跟學歷關聯性，早期地方自治選舉，針對不同層級的公職選舉有不同的學歷限制，這也是選舉公報會有學歷欄目的原因，但現在教育程度跟參選資格已經沒有掛鉤，論文爭議只是表面，真正核心在於學位，學倫只是藉口而已。

鍾佳濱說，目前在政黨惡鬥下，問題的核心沒有被好好討論，當事人選擇終結鬥爭跟折磨，終究台灣社會會慢慢釐清問題的核心，但事實機還沒到。