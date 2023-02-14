快訊

獨／憂林智堅含冤莫白 陳明通晚間發聲明還原論文抄襲事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅宣布撤除台大學位訴願案 PO「反省文」致歉盼平息論文風波

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅。圖／本報資料照片
新竹市前市長林智堅。圖／本報資料照片

新竹市前市長林智堅去年在選舉期間接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，接連被2校撤除碩士學位，掀起不小波瀾，更被認為是造成民進黨大敗原因之一。林智堅今晚發文道歉，並決定將撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願，強調「未來我會持續精進學習」，盼紛擾盡快落幕。

林智堅針對中華大學與台灣大學碩士學位接連被撤銷，去年循救濟管道向教育部提訴願。中華大學一案訴願在本月初「駁回」，台大結果至今還未出爐。民進黨新任黨主席賴清德也重視學倫案件，接任黨主席後要求未來總統、立委登記初選時，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。

針對碩士論文抄襲衍生相關爭議，後續風波不斷。林智堅時隔多日終於打破沈默，今晚在臉書發文表示「上周黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，我也做出以下決定，希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。」

林智堅說，首先對中華大學一案，自己尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。至於台灣大學一案，今天稍早他已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅也致歉表示「這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意。」

林智堅說，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對自己而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題上，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅也說，自己今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，內心充滿無限的感謝，「卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來我會持續精進學習。」

林智堅最後也說，自己深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，他自己將花更多時間陪伴自己的家人。特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。

林智堅 台灣大學 論文抄襲

延伸閱讀

民進黨官網闢謠專區更新 下架「林智堅沒有抄」辯護文

爆林智堅中華大學碩士論文抄襲被告 王鴻薇獲不起訴

竹科管理局提告林智堅 國科會證實：已進入司法程序

王鴻薇：竹科管理局確定提告林智堅 「我鄭重請他向全國道歉」

相關新聞

林智堅宣布撤除台大學位訴願案 PO「反省文」致歉盼平息論文風波

新竹市前市長林智堅去年在選舉期間接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，接連被2校撤除碩士學位，掀起不小波瀾，更被...

特別條例撥補獨漏退撫基金？ 人事總處回應了

立法院預計21日處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案三讀。全教總今呼籲，盼特別條例納入挹注公教退...

美國官員訪台計畫？ 外交部：適時對外說明

外交部今舉行例行記者會，由發言人兼公眾會執行長劉永健主持。有外媒提問，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（Sele...

為2024尋副手？ 黃光芹爆：賴清德曾問賈永婕「要不要做副總統」

前屏東縣長潘孟安今天說，他認為行政院長陳建仁不太可能會「卡賴」，陳建仁的行政團隊越強，對副總統賴清德2024選舉加分，是...

影／拚中正萬華立委？王世堅：若是黃珊珊參選 我就不選了

2024立委選舉剩一年不到，2022拿下市議員中山大同選區最高票的民進黨北市議員王世堅日前透露，他確實有在考慮選立委，但...

林智堅撤銷對台大訴願 綠委：政黨惡鬥下盼到此為止

新竹市前市長林智堅去年在選舉期間接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，接連被2校撤除碩士學位，林智堅今晚發文道歉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦