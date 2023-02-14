林智堅宣布撤除台大學位訴願案 PO「反省文」致歉盼平息論文風波

新竹市前市長林智堅去年在選舉期間接連被爆出台灣大學、中華大學碩士論文抄襲爭議，接連被2校撤除碩士學位，掀起不小波瀾，更被認為是造成民進黨大敗原因之一。林智堅今晚發文道歉，並決定將撤回針對台灣大學學位遭撤銷的訴願，強調「未來我會持續精進學習」，盼紛擾盡快落幕。

林智堅針對中華大學與台灣大學碩士學位接連被撤銷，去年循救濟管道向教育部提訴願。中華大學一案訴願在本月初「駁回」，台大結果至今還未出爐。民進黨新任黨主席賴清德也重視學倫案件，接任黨主席後要求未來總統、立委登記初選時，參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。

針對碩士論文抄襲衍生相關爭議，後續風波不斷。林智堅時隔多日終於打破沈默，今晚在臉書發文表示「上周黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，我也做出以下決定，希望不要因為我個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。」

林智堅說，首先對中華大學一案，自己尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。至於台灣大學一案，今天稍早他已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅也致歉表示「這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意。」

林智堅說，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對自己而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題上，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅也說，自己今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，內心充滿無限的感謝，「卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來我會持續精進學習。」

林智堅最後也說，自己深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，他自己將花更多時間陪伴自己的家人。特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。