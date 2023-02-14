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妳選我就不選！黃珊珊還人情 致電王世堅：放心選中正萬華

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊晚間也在臉書貼出她與王世堅、民眾黨中山大同議員林珍羽的合照。圖／引用自黃珊珊臉書
北市前副市長黃珊珊晚間也在臉書貼出她與王世堅、民眾黨中山大同議員林珍羽的合照。圖／引用自黃珊珊臉書

北市前副市長黃珊珊再被點名可能選中正萬華立委，挑戰現任無黨籍立委林昶佐，原本也在評估參選的民進黨議員王世堅今天受訪表示，「若黃珊珊要選中正萬華，自己就不會在中正萬華選立委。」黃珊珊晚間也在臉書發文回應王世堅，黃表示，她已經打電話給王世堅，跟王說「你可以放心選中正萬華。」

黃珊珊今天在臉書表示，她看到新聞推播，指王世堅避戰好友，黃珊珊參選中正萬華，王世堅就不選，還稱人情用一輩子來還，黃珊珊晚間在臉書表示，「謝謝世堅兄，我已經打電話給王世堅，告訴他「可以放心選中正萬華」，黃珊珊也謝謝王世堅的一句話「好朋友永遠都是好朋友」。

黃珊珊也在臉書貼出她與王世堅、民眾黨中山大同議員林珍羽的合照，表示「恭喜兩位去年都高票當選」、「今天也是西洋情人節，祝大家情人節快樂。」

王世堅 黃珊珊 林珍羽

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