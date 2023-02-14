特別條例撥補獨漏退撫基金？ 人事總處回應了

立法院預計21日處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案三讀。全教總今呼籲，盼特別條例納入挹注公教退撫基金的財務缺口。不過，行政院人事行政總處回應，公教退撫基金的撥補，已在公教人員退撫法明定。

人事總處表示，「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」均明定，退撫基金由政府負最後支付保證責任，且各級政府調降退休所得及優惠存款利息所節省的經費，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用。

人事總處指出，去年公、政、教退休（職）人員調降退休所得節省退撫經費，應挹注退撫基金金額，公（政）務人員計約181億元、教育人員計約223億元，目前由考試院、行政院會同確定中，並將依規定於今年3月1日前確定。又2018年至2022年應挹注退撫基金金額，累計已達約1504億元。

人事總處表示，為因應7月1日實施公教人員新退撫制度，致現行退撫基金提早用罄的財務缺口，蔡英文總統1月11日公布的「公務人員退休資遣撫卹法」第93條及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條均已明定，由政府依退撫基金財務精算結果，自新退撫制度實施日起，分年編列預算撥款補助。

且政府依規定完成撥補後，應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金。相關修正規定定自2023年7月1日施行。人事總處表示，現行退撫基金的財務缺口，將透過相關規定機制，由年金改革所節省經費及由政府分年編列預算挹注退撫基金，以達基金財務永續，保障公教人員退撫權益。