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賴清德：台日共同面對中國威脅 要同心協力站在一起
副總統賴清德今天下午接見「日本台灣後援會會長陳天隆一行」，感謝僑領們人在日本、心在台灣，是台日兩國關係橋梁。他也說，現在台灣和日本共同面對中國威脅，更要同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。
賴清德致詞時首先代表蔡總統歡迎陳天隆率領「日本台灣後援會」到總統府。不管台灣發生任何大小事，都出錢出力，給予台灣支持，也在日本辛苦打拚，有非常好的成就，讓日本各界看到台灣的努力，可說是台日兩國關係橋梁，也是台灣榮譽大使。
賴清德指出，疫情期間，在日僑領們都出錢出力，幫助日本取得口罩和醫療用品，協助日本度過難關，因此在台灣缺少疫苗時，日本也回贈超過420萬劑疫苗，這都是大家平時建立友誼的成果。當地震發生時，互相關懷，當疫情來時，互相幫助。現在台灣和日本共同面對中國威脅，更要同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。
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