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國台辦稱願意恢復台灣農漁產品輸入 鄭運鵬批以商圍政

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。記者林縉明／攝影
民進黨立委鄭運鵬。記者林縉明／攝影

國民黨副主席夏立言日前率團訪陸，並與大陸國台辦主任宋濤見面後，國台辦稱願意為恢復台灣農漁產品輸入提供協助。民進黨立委鄭運鵬今天表示，大陸刻意精心安排國民黨訪陸後，表達願意協助，以商圍政做法絕對會引起反感，呼籲國民黨不要淪為大陸統戰的工具。

鄭運鵬指出，大陸先是製造訂單後，找理由禁止台灣農漁產品輸入，還做出各種不合理限制，等到國民黨出面後做人情，不是循正常管道，這種做法是以商圍政，希望兩岸往來還是要循正常管道。

鄭運鵬指出，不論是大陸官員於星雲法師圓寂時來台弔唁申請，或是農產品輸出、大陸食品來台等，應讓政府正常往來，而不是看中共的心情或情況決定，希望國民黨不要成為大陸統戰工具。

民進黨立委劉世芳也說，夏立言會面大陸高層後宣稱要恢復農漁產品輸陸，看起來國民黨很多支持者認為有達到訪問團目的，實際上治標不治本，中共是否會按照承諾提供協助，而不是只是泡沫化，把功勞都做給國民黨，若出狀況都把責任推給民進黨，明顯是兩面手法。

國民黨 鄭運鵬 民進黨

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