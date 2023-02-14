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稱學倫會可信？ 潘孟安：不能因鄭文燦指導教授是陳明通「就把他打死」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安（左）與行政院副院長鄭文燦（右）。記者林伯東／攝影
屏東縣前縣長潘孟安（左）與行政院副院長鄭文燦（右）。記者林伯東／攝影

新竹市前市長林智堅論文抄襲案重創去年民進黨九合一選舉，民進黨新任主席賴清德上任後力拚改革，上周三舉行中執會通過最新學倫機制，要求黨提名的候選人未來必須簽署聲明書，並繳交論文讓黨中央審查。屏東縣前縣長潘孟安今天表示，「這是賴清德的路障，也是挑戰」，賴清德必須清理戰場，外界要看新黨魁有什麼具體作為。

潘孟安說，「針對學倫問題也有人來點名我，而黨不是學倫會的組織，不能凌駕學校，可是必須實質的去看，所謂的學倫會真的是可以相信的嗎？雖然我不知道林智堅的狀況，但以行政院副院長鄭文燦的例子來說，鄭文燦是正規的台大社會系畢業，然後再到國發所就讀，總不能因為指導教授是陳明通，就把他『打死』」。

潘孟安指出，何況鄭文燦碩士論文相似度20％，台大學倫會便撤銷其學位，但南投縣長許淑華的逢甲大學碩論相似度高達80％，逢甲學倫會還說可以限期改善，這是什麼標準？

潘孟安說，「各校、各科系學倫會的評定標準不一，論文查核還有3套系統，總不能把過去20幾年前的論文全部拿出來，那過去這些學校是怎麼處理的？我自己用系統跑過自己的論文所以很清楚，該系統還是有問題，例如使用地名等專有名詞都算重複，如果沒有把這些名詞剔除掉就變成抄襲，加上很多論文都是有引註來源等等，所以重要的是應該去看論文研究結果，而鄭文燦的危機處理很好，但我認為對他不公平。」

主持人問，林智堅論文事件未來可能變成媒體效應，對賴清德前進2024不是很好的事情，是不是要有止血動作？潘孟安說，所以賴清德才要拆彈、清理戰場，民進黨不會因為國民黨抹黑而被「拽著走」，畢竟論文成為2022選舉的主題，就是被「拽著走」，「說要叫智堅怎麼樣，我想要尊重他個人，他也認為他有很多冤屈。」

潘孟安 鄭文燦 林智堅 陳明通 賴清德 論文抄襲

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