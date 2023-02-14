影／巴拉圭總統率團訪台 感謝台灣協助期盼加強合作
巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷應中華民國政府邀請，於2月14日至18日率團來台進行國是訪問，成員包括外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員。阿布鐸表示，台巴過去4年貿易額成長4倍，當初制定的貿易目標已達成，感謝台灣長期以來提供的各項合作、資源。
外交部表示，此行為阿布鐸總統伉儷自2018年10月來台參加我國國慶典禮後，第二次以總統身分訪問我國，為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。
阿布鐸在機場發表談話時表示，他2018年就任巴拉圭總統時，第一次出訪就是來台灣，這次在任期結束6個月前，能與家人和工作團隊再次回到台灣感到非常開心，這一次也將針對台巴雙邊合作計畫的推展及成果來做一次回顧，並向各位說明。此次訪團之中也有許多企業界人士隨團，所以行程非常緊湊。
阿布鐸指出，台巴過去4年貿易額大幅成長，很高興看到當初與蔡總統一同制定的貿易目標有達成，也非常感謝台灣長期以來提供各項的合作與資源；他表示，這幾年面臨氣候變遷引發的水災、旱災以及全球疫情的侵襲，使得台巴雙邊許多計畫需要調整，以拯救人民的性命為主要目標，台灣在這方面給予許多協助跟陪伴。
他說，台巴過去4年在各領域都有非常多的進步，雙方合作也非常有潛力。兩國關係奠定在自由、民主、人權等普世價值上，在建交即將屆滿66年之際，能夠在台灣檢視彼此合作的成果、重申兩國合作的承諾，以及加強兩國的互補性是非常重要的。
阿布鐸也強調，巴拉圭位處南美洲地理中心，可以成為台灣進軍南美洲市場的平台，他也希望台灣能成為巴拉圭企業進軍亞洲市場的平台。非常欣慰看到台巴雙邊貿易成長4倍，也看到未來雙方合作的機會，同時感謝300多名在台灣學習的巴拉圭學生，當他們學習台灣經驗、文化與價值之後，未來將成為建立兩國價值的成員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言