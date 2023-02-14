影／巴拉圭總統率團訪台 感謝台灣協助期盼加強合作

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷應中華民國政府邀請，於2月14日至18日率團來台進行國是訪問，成員包括外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員。阿布鐸表示，台巴過去4年貿易額成長4倍，當初制定的貿易目標已達成，感謝台灣長期以來提供的各項合作、資源。

外交部表示，此行為阿布鐸總統伉儷自2018年10月來台參加我國國慶典禮後，第二次以總統身分訪問我國，為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。

阿布鐸在機場發表談話時表示，他2018年就任巴拉圭總統時，第一次出訪就是來台灣，這次在任期結束6個月前，能與家人和工作團隊再次回到台灣感到非常開心，這一次也將針對台巴雙邊合作計畫的推展及成果來做一次回顧，並向各位說明。此次訪團之中也有許多企業界人士隨團，所以行程非常緊湊。

阿布鐸指出，台巴過去4年貿易額大幅成長，很高興看到當初與蔡總統一同制定的貿易目標有達成，也非常感謝台灣長期以來提供各項的合作與資源；他表示，這幾年面臨氣候變遷引發的水災、旱災以及全球疫情的侵襲，使得台巴雙邊許多計畫需要調整，以拯救人民的性命為主要目標，台灣在這方面給予許多協助跟陪伴。

他說，台巴過去4年在各領域都有非常多的進步，雙方合作也非常有潛力。兩國關係奠定在自由、民主、人權等普世價值上，在建交即將屆滿66年之際，能夠在台灣檢視彼此合作的成果、重申兩國合作的承諾，以及加強兩國的互補性是非常重要的。