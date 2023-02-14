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質疑政見頻跳票 民進黨：林明溱就是一個政治詐騙犯

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨南投縣議員沈夙崢。記者潘俊宏／攝影
民進黨南投縣議員沈夙崢。記者潘俊宏／攝影

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，民進黨南投縣議員沈夙崢今天到中央黨部舉行記者會。沈夙崢表示，國民黨提名的參選人林明溱執政8年，不僅將年輕人趕出南投，沒有好好照顧留在南投的家人、長者，只會收割民進黨參選人蔡培慧政見，甚至還把錢花在奇怪的地方。

沈夙崢表示，林明溱提出華納威秀影城進駐南投，從只簽MOU，變成改成國民運動中心，結果被體育署踢爆連計畫都沒送，而且還是全台灣唯一沒有申請國民運動館計畫的縣市，「顯示林明溱的每個政策，都是隨口說說」。

沈夙崢表示，林明溱完全就是把自己當皇帝，直接讓兒子掛縣長特助，想幫兒子鋪路，又愛亂花錢、政見跳票沒規畫，「難怪縣內教育資源不夠，長輩沒辦法受到好的照顧」。林明溱對各種質疑，都說當「耳邊風」就好，但南投縣不是林明溱可以隻手遮天地方，因為林明溱有太多不良紀錄需要跟南投縣民好好交代。

新聞部主任兼發言人張志豪表示，這場選戰主要檢驗一個政治人物的誠信，從林明溱過去的收割和跳票紀錄，顯見亂承諾且又跳票的惡劣行徑，呼籲選民用選票下架欺騙選民感情和選票的政治騙子。

張志豪質疑，國民黨立委補選提名對選民已沒有誠信，林明溱只為自己的兒子林儒彬鋪路，不顧縣民利益，也無視南投縣進步和發展需求，「林明溱就是一個政治詐騙犯」。林明溱過去縣長8年做不到的政見，如何承諾8個月的立委任期能做到，請出面說明政策跳票及收割的問題，切勿迴避。

張志豪指出，林明溱過去從政28年，就有許多收割及跳票的負面紀錄，包括收割蔡培慧擔任中辦執行長時，引入彰化基督教醫療資源；抄襲蔡培慧提出的敬老卡政見且還做半套；中央挹注前瞻基礎建設預算給南投約400億經費，林明溱沒有積極協助，卻在縣長月刊及縣府網站上，大剌剌收割。

此外，跳票紀錄也是罄竹難書，林明溱喊著要蓋九九峰侏儸紀恐龍公園；知名影城進駐卻變成要蓋國民運動中心，結果沒有申請；提出補助75歲長輩健保費；日月潭向山杉林溪到阿里山的兩條纜車規畫，全部跳票。

林明溱 蔡培慧 南投 立委補選

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