聖文森國外長彼德絲訪台 蔡總統：感謝對台灣堅定支持

蔡英文總統今天接見友邦聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters），她表示，台灣和聖文森國一起把握後疫情階段經濟復甦機會，共同推動「婦女賦權計畫」，提供聖文森國女性企業家更多資源，也協助女性工作者培養專業技術能力，為雙邊民間交流奠定更穩健基礎。

蔡總統致詞時表示，這次是彼德絲第一次來台訪問，並且接受邀請在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，分享寶貴的經驗，共同尋求更多跨領域的合作機會。這些年來，台灣和聖文森國持續深化雙邊關係，也透過一次又一次的交流，加深雙方的情誼。在疫情期間，更相互扶持，在基礎建設、農業科技、公衛醫療以及教育文化等領域，取得豐碩的成果。

蔡總統指出，台灣和聖文森國也一起把握後疫情階段經濟復甦的機會，共同推動「婦女賦權計畫」，提供聖文森國女性企業家更多的資源，也協助女性工作者培養專業技術能力。這些努力都為雙邊民間交流奠定更穩健基礎。

蔡總統說，期待兩國之間能持續深化教育文化領域的合作。從2004年至今，已經有超過200位聖文森國青年學子來台就學，為雙方在教育以及青年交流上，激盪出更多火花。從今年起，我方將增加台灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國的年輕朋友來台深造。

蔡總統也感謝聖文森國長期對台灣堅定的支持。總理龔薩福（Ralph Gonsalves）多次在國際場合為台灣仗義執言、支持台灣國際參與。這些溫暖的舉動都讓人非常感動。

彼德絲致詞時表示，非常高興與蔡總統會面，也感謝蔡總統及台灣政府邀請她參與明天舉行的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」。身為聖文森國第一位女性外交部長，能參與此論壇，對她意義重大。台灣駐聖文森大使藍夏禮邀請她參與「婦女賦權計畫」時，她非常開心，藍大使也轉達蔡總統非常期待她的參與，她非常樂意盡己之力，讓聖國女性對這項倡議有更多認識。

彼德絲提到，疫情對聖文森女性造成影響，而蘇富瑞火山（La Soufrière）爆發更加劇影響兩、三倍之多。因此，「婦女經濟賦權計畫」在此時推動是非常好的時機，她要再次感謝蔡總統及台灣政府持續在聖文森國女性的經濟發展上提供幫助。

彼德絲指出，她從小就常聽到台灣事蹟，也有朋友受益於獎學金計畫能夠就學或來台接受高等教育，台灣在各方面都很支持聖文森國，她在此表達誠摯的感謝。相同地，聖文森國也一再展現對中華民國台灣堅定不移的支持。