影／參選總統？ 郭台銘拜會王金平：相信朱主席會海納百川

鴻海創辦人郭台銘今天向立法院前院長王金平請益當前政局，至於是否會參加2024的總統選戰，郭坦言，相信國民黨朱主席會訂一個海納百川的初選辦法，讓國民黨可以勝選的辦法，屆時他才會做最後決定。

至於郭台銘4年前的總統選戰憤而退黨一事，郭台銘說「當時年輕氣盛」，對於選舉較無經驗，四年來他對政治學了不少，今天拜會王金平後，王院長認為他會支持國民黨的推出的候選人，所以會等朱主席推出對國民黨有利、且海納百川的初選辦法後再做決定。