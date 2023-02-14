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影／參選總統？ 郭台銘拜會王金平：相信朱主席會海納百川
鴻海創辦人郭台銘今天向立法院前院長王金平請益當前政局，至於是否會參加2024的總統選戰，郭坦言，相信國民黨朱主席會訂一個海納百川的初選辦法，讓國民黨可以勝選的辦法，屆時他才會做最後決定。
至於郭台銘4年前的總統選戰憤而退黨一事，郭台銘說「當時年輕氣盛」，對於選舉較無經驗，四年來他對政治學了不少，今天拜會王金平後，王院長認為他會支持國民黨的推出的候選人，所以會等朱主席推出對國民黨有利、且海納百川的初選辦法後再做決定。
郭台銘表示，他與王金平對台灣政局做了一個小時的意見交換，他真的很想為台灣做一些事，現在國際政、經情勢變化很大，只要對台灣的和平、政局有利，只要有需要我，他不會計較任何形式，當然會義不容辭為台灣做事。
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