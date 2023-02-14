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藍營議長紛表態支持朱郭侯 侯友宜：大家同心齊力
2024總統選戰逐步逼近，許多國民黨籍縣市議長紛紛對2024總統大選人選表態，新北市長侯友宜今日被問及目前表態的議長中，只有彰化縣議長支持他選總統。侯說，自己現在是新北市長，有責任把握當下、好好做事，大家不應分你我、族群，要同心齊力好好打拚，這才是最大的目的。
侯友宜今日出席2023新北市萬金石馬拉松「綠色與時尚」開展記者會，會後聯訪被問及目前表態的議長中只有彰化議長支持選總統，其他都分別支持國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘。侯表示，自己現在是新北市的市長，新北市長有責任努力把握當下、好好做事，更何況每一個人對這塊土地的態度，都是大家同心齊力、好好做事、為國為民讓這塊土地會更好，只要大家不分你我、族群，大家同心齊力好好打拚，相信國家的發展一定能夠永續跟繁榮，這才是最大的目的。
另外，立法院民進黨團昨指新北市府不核發核電廠乾貯設施執照，以致於核二廠停止運轉。侯友宜說，自己的態度是一致性的，新北市在中央能源政策底下，對核二的廢水削減計畫逕排，一定要提出符合中央的法規，所以中央面對廢水逕流的削減計劃一定要按照法規來做，送到地方來審查，期待中央趕快補正再度送審查，這是中央的權責，地方也要負責整個削減計畫的審查。
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