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挨批護航 監院：疫苗、新竹棒球場、鏡電視三案調查中

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。 圖／聯合報系資料照
監察院。 圖／聯合報系資料照

立法院國民黨團今天批評監察院對於高端疫苗採購案、鏡電視案、新竹棒球場案等至今仍沒有調查報告，有護航執政黨嫌疑。監察院今天表示，三案均依法調查中，並無懸而未辦。

監察院說，監察委員獨立辦案，不受任何干涉。憲法第90條、第97條第1項、憲法增修條文第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監察委員均會掌握社會脈動，依據法律妥慎獨立行使職權。

監察院表示，外界關切「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監察委員分別依法調查中，將於調查完竣提出調查報告後，送請相關委員會審議，並續依委員會審議結果辦理，無懸而未辦之情事。請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為，監察委員當恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨之干擾。

監察院 高端疫苗 鏡電視 新竹市立棒球場

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