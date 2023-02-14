挨批護航 監院：疫苗、新竹棒球場、鏡電視三案調查中
立法院國民黨團今天批評監察院對於高端疫苗採購案、鏡電視案、新竹棒球場案等至今仍沒有調查報告，有護航執政黨嫌疑。監察院今天表示，三案均依法調查中，並無懸而未辦。
監察院說，監察委員獨立辦案，不受任何干涉。憲法第90條、第97條第1項、憲法增修條文第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監察委員均會掌握社會脈動，依據法律妥慎獨立行使職權。
監察院表示，外界關切「疫苗採購、新竹棒球場、鏡電視」三案，監察委員分別依法調查中，將於調查完竣提出調查報告後，送請相關委員會審議，並續依委員會審議結果辦理，無懸而未辦之情事。請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為，監察委員當恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨之干擾。
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