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林明溱碩士論文遭質疑抄襲 朝陽科大：尚未接獲檢舉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／林明溱競選總部提供
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／林明溱競選總部提供

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，民進黨候選人蔡培慧說，論文抄襲涉及政治人物誠信問題，如果他投機取巧，那他在立委、縣長任內還有什麼事情是大家不知道的，呼籲林明溱好好向南投鄉親解釋，站出來說清楚。

朝陽科技大學說，目前尚未接獲檢舉。若收到具名檢舉，會在1個月內組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，最快將於委員會組成後3個月內完成調查報告及作出具體決議。

校方說，為杜絕違反學術倫理情事，朝陽科大為全國首批參與教育部「全國學位論文比對系統」試營運學校，也是唯一一所參與計畫之科技大學，以國家級標準，控管論文品質。

林明溱立委競選總部發言人林儒彬說，林明溱的碩士論文是他將自身擔任集集鎮長，如何讓災後的集集小鎮浴火重生為題目，論述研究他自己在當鎮長時，遭逢921地震全力投入救災、災後重建，甚至發展帶動觀光。研究內容都是他的個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，林明溱也會尊重、配合校方的任何決定，並接受校方的裁定結果。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨在臉書質疑，林明溱於2010年取得朝陽科大休閒事業管理系碩士班學位，論文名稱「災害管理與重建成功因素之研究－以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，涉嫌抄襲暨南大學公共行政與政策學系的2名碩士生，分別是2007年畢業的張秦瑞和2009年畢業的陳國興。

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧質疑對手林明溱的碩士論文涉抄襲。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧質疑對手林明溱的碩士論文涉抄襲。記者賴香珊／攝影

論文抄襲 林明溱 蔡培慧 朝陽科大

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