林明溱碩士論文遭質疑抄襲 朝陽科大：尚未接獲檢舉

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，民進黨候選人蔡培慧說，論文抄襲涉及政治人物誠信問題，如果他投機取巧，那他在立委、縣長任內還有什麼事情是大家不知道的，呼籲林明溱好好向南投鄉親解釋，站出來說清楚。

朝陽科技大學說，目前尚未接獲檢舉。若收到具名檢舉，會在1個月內組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，最快將於委員會組成後3個月內完成調查報告及作出具體決議。

校方說，為杜絕違反學術倫理情事，朝陽科大為全國首批參與教育部「全國學位論文比對系統」試營運學校，也是唯一一所參與計畫之科技大學，以國家級標準，控管論文品質。

林明溱立委競選總部發言人林儒彬說，林明溱的碩士論文是他將自身擔任集集鎮長，如何讓災後的集集小鎮浴火重生為題目，論述研究他自己在當鎮長時，遭逢921地震全力投入救災、災後重建，甚至發展帶動觀光。研究內容都是他的個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，林明溱也會尊重、配合校方的任何決定，並接受校方的裁定結果。