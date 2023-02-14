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貝里斯總理夫人羅莎娜訪台 蔡總統：見證婦女賦權成果

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
我國友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）率團來台訪問，蔡英文總統今天在總統府接見。圖／總統府提供
我國友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）率團來台訪問，蔡英文總統今天在總統府接見。圖／總統府提供

我國友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）率團來台訪問，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，台灣和貝里斯是理念相近的盟友，盼一起努力，在全球疫後創造更有韌性的經濟，也一起為區域繁榮及和平穩定更盡一份心力。

蔡總統致詞時首先歡迎訪團來到總統府。她說，還記得去年3月，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）率團來台訪問，羅莎娜也一起陪同，雙方都留下許多美好的回憶。她今天很高興在總統府，再次接待羅莎娜，在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，也將一起見證台灣和貝里斯推動婦女賦權的成果。

蔡總統表示，羅莎娜長期關心婦幼、教育議題，並親自擔任台灣、貝里斯「婦女賦權計畫」審議委員，這項計畫執行一年多來，已經舉辦多項技能培訓及創業輔導活動，讓更多女性擁有獨當一面的能力。

蔡總統指出，從去年開始，羅莎娜也擔任「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」輪值主席，持續整合各界力量，提升加勒比海區域的婦幼權益。

蔡總統認為，近來，台灣和貝里斯的經貿交流越來越密切。尤其去年1月「台貝經濟合作協定」生效後，雙方廠商共同簽署超過2百萬美元的龍蝦採購意向書；去年7月，台灣商機考察團也訪問貝里斯，在海鮮採購、食品加工等領域加強合作。相信在羅莎娜和布里仙紐的支持下，台灣和貝里斯能持續深化夥伴關係，為雙方創造更多福祉。

蔡總統說，她要代表台灣人民，謝謝貝里斯政府持續在國際上為台灣發聲。布里仙紐總理更在去年5月，率領內閣通過友台動議，支持台灣的國際參與，展現雙方深厚情誼。

羅莎娜表示，她要向蔡總統的領導作為、為貝里斯人民所做的努力，以及透過彼此夥伴關係推動女權，表達誠摯感謝，並認為雙方朝向共同目標的努力十分可貴，她很感謝有此機會合作共創佳績。蔡總統的領導有助於強化兩國關係，很期待未來能持續合作。

總統府 蔡英文 女權

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