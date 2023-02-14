郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，王會後受訪表示，郭台銘希望回到國民黨，並有想參加黨內初選的想法，「他希望獲得國民黨的提名、希望代表國民黨參選」。

有談到要重回國民黨嗎？王金平表示，「他當然希望」；對於郭台銘表示王金平只支持國民黨推出的候選人，王表示，他跟郭台銘說他只能支持國民黨提名的人；至於是否要幫郭和黨做協調？王說，近期祕書長黃健庭會去看郭台銘，會做出建議，當然期待朱立倫能夠提出一個提名的辦法，「他也樂於參加」。

黨內現在對於郭台銘回黨有些質疑，王金平表示，這個朱立倫要去想辦法，讓有意願參選而又有可能當選的人，能夠順利透過初選的機制獲得提名。

對於兩人是否有談及另一位可能的2024人選新北市長侯友宜？王金平說，侯友宜當然是一位好人選，既然大家都要投入初選的話，那郭台銘當然也是希望大家公平競爭，「我個人講得很清楚，我是支持黨提名的人」。

王金平被問及副手搭配的問題，他說，沒有談到這個，他強調，郭台銘也澄清沒有「郭柯配」；那是否有談到郭侯或侯郭？王說，沒有沒有，他（指郭台銘）不管別人的事。

媒體詢問是否擔心會重演4年前的初選之亂？王金平說，他不清楚，因為朱立倫都有看到4年前經驗，希望提出來的辦法是可以讓全部黨員樂於接受的。

至於郭台銘4年前退黨一事，王金平表示，郭台銘對於上次毫無經驗和比較，需要做圓滿回應的處理，所以當時郭覺得那個初選辦法訂得這樣子，不能接受，所以離開黨。但現在郭認為終究還是要用黨的立場來選舉，比較正當、穩當。

王金平說，郭一再表示，如果他能夠當選的話，一切都是為國家、社會、兩岸和全體人民來奉獻、犧牲，堅定的希望能夠做好朝野和諧、兩岸和平、社會和諧。