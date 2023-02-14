蔣萬安稱不迴避二二八 王世堅：先認錯道歉、否則僅虛晃一遭

再過幾天就是二二八紀念日，台北市長蔣萬安稱他會用心傾聽受難者家屬想法，市政層次也不會迴避，民進黨台北市議員王世堅今天表示，蔣萬安不僅不能迴避，應該要更近一步，因蔣萬安身為蔣家子孫，承繼蔣家的光環與資源，更應該也將蔣家過去造成的二二八白色恐佈罪過，應該要認錯道歉，不是只是說說。

王世堅說，蔣萬安說他會研究、關懷二二八受難家屬，「不必啦，二二八受難者家屬、還有白色恐怖受難者家屬，需要的不只是關懷，他們一直在等待歷史真相的公布、還有等待一個遲來的道歉」。