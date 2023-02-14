賴清德提和平保台 潘孟安：賴的論述從來沒有要引戰

副總統賴清德日前提出「和平保台」，被認為與過去民進黨力推的「抗中保台」路線略有不同。屏東縣前縣長潘孟安今天表示，賴的論述裡面從來沒有要引戰，當黨主席及台灣任何一個公職，絕對尊崇和平，希望兩岸對等交流。

潘孟安今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，談到賴清德的兩岸論述，他說，沒有一個政治人物願意戰爭，這是民進黨基本堅持，「我們也不需要戰爭，我們不投降，但我們要和平，賴清德已經多次提到蔡總統所說的四個堅持」，不過他要反問國民黨主席朱立倫，派副主席夏立言去中國談了什麼事，是不是玩兩面手法？朱立倫預計四月訪美，指派夏立言訪中是因為訪美之前要先去稟告主子？

潘孟安說，不要用虛偽的名義說要去中國推廣農產品，到底傳達什麼意志？這是朱立倫要交代，不是民進黨要交代，每次總統大選，國民黨都在打恐嚇牌，之前說選給阿扁會戰爭，蔡英文選的時候也一樣，假借中國力量來影響台灣，這完全是政治操作。夏立言怎麼不敢吭一聲，抗議共機擾台，最近氣球事件，中國也應該要對國際講清楚，國民黨不該去助長這種力量。

對於新北市長侯友宜曾說「不做強國的棋子」，被認為是「疑美論」。潘孟安說，侯友宜質疑主流價值很危險，「不過國民黨要提名誰是他的家務事，有人不是黨員也可以要求國民黨定機制，他們到底是市長朱立倫還是副市長侯友宜要當候選人也不知道」。

潘孟安也說，「國民黨每一個人都很強，我們很擔心，2022民進黨輸得很慘，還在療傷止痛，郭台銘那麼有錢當然強，朱立倫挾著十幾個諸侯，侯友宜自己就是地方諸侯，各自有特色及優點，我們都尊重，都是可敬可怕的對手。」