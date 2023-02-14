快訊

抓到了！自強外役監逃犯魯宗龍 藏匿汐止網咖遭活逮

郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

真要參選？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

出戰2024？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影

鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，他在會後受訪表示，等國民黨的辦法公布以後才會來做決定，「相信朱主席會吸取4年前的教訓」；他也說，4年前退黨是年輕氣盛、一時衝動，現在如果能夠為台灣來做事，他不拘任何形式，義不容辭。

郭台銘表示，今天來是年前就跟王金平約好，要給他拜個晚年，對於未來台灣的和平、政治向他請教、請益，也吸取他的經驗，王金平花將近一個小時的時間告訴他台灣現在所面臨的問題，台灣需要什麼樣的領導、領袖來帶領台灣走出這個困局。

郭台銘說，王金平一直希望他必須以國民黨的身分來參選他才會支持。

媒體詢問，若回國民黨參選要不要跟黨員（2019年退黨）道歉？郭台銘表示，這問題大家都很清楚，但他想，時空背景的不同，4年來他也學到了不少，那是第一次的他，可能當時也是為國家、為人民、為國民黨做一點事，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，但這個也牽涉不到道不道歉的問題，他自己當時做的決定可能沒有考慮到很多當時的政治情況。

郭台銘表示，經過這4年，國際的政經情勢都有很大的變化，他認為只要能夠為台灣這片土地、2300萬人民，如果有需要他能夠為台灣做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」，絕對的做出他應有的貢獻，他必須要盡全力。

是否有跟國民黨聯繫？郭台銘表示，沒有，他相信現在的朱立倫應該會吸取4年前的教訓，一定會訂一個可以海納百川，對台灣、對國民黨能夠奪回2024政權的很完善的辦法，「等到辦法公布以後，我才會來做我個人應該做的決定」。

郭台銘說，今天沒有郭柯這個議題，不知道從哪裡傳出來的。今天是情人節，祝大家不管是單身、已婚、未婚都要過一個溫馨的情人節。

郭台銘 王金平 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

影／「郭王會」登場 是否談總統大選布局？王金平笑說不知道

「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

郭台銘、王金平今會面傳「郭王配」 王金平最新回應了

郭台銘回黨參選是否支持？侯友宜：郭董是優秀人才

相關新聞

出戰2024？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，他在會後受訪表示，等國民黨的辦法公布以後才會來做決定，「相信朱主席...

郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，王會後受訪表示，郭台銘希望回到國民黨，並有想參加黨內初選的想法，「...

為2024尋副手？ 黃光芹爆：賴清德曾問賈永婕「要不要做副總統」

前屏東縣長潘孟安今天說，他認為行政院長陳建仁不太可能會「卡賴」，陳建仁的行政團隊越強，對副總統賴清德2024選舉加分，是...

藍喊北市立委「八仙過海」 王世堅嗆癡人說夢：我這次不跳海

2024立委選舉僅剩一年不到，台北市八席選區立委，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹喊出國民黨有望六席以上，甚至可能「八仙過海」...

「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，王剛剛受訪被問及是否支持郭參選？王說，這是假設性問題，「他要不要選...

林明溱碩士論文遭質疑抄襲 朝陽科大：尚未接獲檢舉

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，民進黨候選人蔡培慧說，論文抄襲涉及政治人物誠信問題，如果他投機取巧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦