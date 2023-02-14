藍喊北市立委「八仙過海」 王世堅嗆癡人說夢：我這次不跳海

2024立委選舉僅剩一年不到，台北市八席選區立委，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹喊出國民黨有望六席以上，甚至可能「八仙過海」。先前曾對賭國民黨在台北市八仙過海，結果跳海的王世堅今天表示，「又來了，國民黨又來了，又說要八仙過海，不過這次他(國民黨)八仙過海，王世堅不跳海，因為這次跟我無關。」

對於黃呂錦茹喊出八仙過海，王世堅說，國民黨這次高興太早了，國民黨還很多事情醜態畢露，只有幾位在議會的議員很優秀，不過他們還是要經過黨的初選，事實上，還有一段距離，現在就預估這個，國民黨說好聽，這叫預言家，說難聽是「癡人說夢」。

媒體問王世堅，這次會不會賭不一樣的？王世堅說，他沒有參與2024立委選舉的話，就沒有什麼要發誓的，13年前是因為他本身有參選立委，當時是投票前兩天，國民黨說要八仙過海，因為他有選扯到他，當時才會賭「跳海」的氣話。