影／拚中正萬華立委？王世堅：若是黃珊珊參選 我就不選了

2024立委選舉剩一年不到，2022拿下市議員中山大同選區最高票的民進黨北市議員王世堅日前透露，他確實有在考慮選立委，但哪個區域目前還沒決定。由於北市前副市長黃珊珊也被外界點名，可能參選中正萬華選區立委，王世堅今天受訪表示，「若黃珊珊要選中正萬華，自己就不會在中正萬華選立委。」

由於中正萬華選區無黨籍現任立委林昶佐也要拚連任，王世堅今天表示，他日前是因為上媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，被問及此事，才說中正萬華選區的確有很多朋友勸進要他選這區，不過目前黨內的初選時辰、選舉細節他全然不知，時間到了，黨怎麼決定就怎麼決定，林昶佐表現很好，當然也有尋求連任的權力，他就是看時局的變化。

對於好朋友黃珊珊也被點名選中正萬華選區立委，王世堅表示，他聽到此消息嚇了一跳，可能消息比較不靈通，也不理解誰會有意願在哪幾個選區，但「假如是黃珊珊來參選2024中正萬華選區立委，那很簡單，我就不參選了，就這麼簡單」，「她參選，我就不參加中正萬華選區的立委選舉。」

媒體也問王世堅，是否擔心被外界做文章，好像有意「先講先贏」卡黃珊珊？王世堅否認，表示自己完全不知道黃珊珊有意願、或決定在中正萬華選立委，尤其他認識黃珊珊20多年來，黃的選區就是內湖、南港，並晉升到選市長層級，所以一時無法理解黃珊珊要回來選立委，甚至是到中正萬華，所以很訝異，也沒什麼好提前卡位，一切都是要通過初選、或代表黨到中正萬華後，最後也是要由選民做決定。

王世堅也說，他的訊息一向比別人晚半拍，王也再度強調「若是黃珊珊參選，我就不選了，這是很清楚的事，她是我的好朋友，怎麼可能跟好朋友在同個選區面對面選戰，不可能」。

媒體也追問王世堅，國民黨最可怕的對手是誰？王世堅說，他也不了解，目前還沒對國民黨任何對手做了解或研究，就算要了解、研究也必須先決定參選，並通過黨內初選，這個都「八字還沒一撇。」