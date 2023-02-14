郭王今會面再被問藍總統人選 朱立倫：不躁進也不會拖

鴻海創辦人郭台銘日前說「在等國民黨一套辦法」，被視為有意爭取藍營總統提名，今郭台銘和立法院前院長王金平會面，媒體再問國民黨主席朱立倫人選問題。朱立倫回應表示，國民黨要腳踏實地，「不要躁進，我們也不會拖」，也不會形成大家所擔憂的問題，每天要做的事情是去團結更多朋友、共同努力。

朱立倫今到烘焙者咖啡廠，媒體問朱立倫，現黨內包括新北市長侯友宜、郭台銘跟朱本人都是2024討論人選，認為現有這麼急著需討論嗎？按兵不動是不是希望黨內或三人間盡快取得共識？

朱立倫表示，國民黨就是要一步一腳印、要腳踏實地，不要躁進也不會拖，眼前最關鍵是3月4號南投補選，把這一仗打好，之後就共同來討論這些議題。

朱立倫強調，大家請放心，國民黨絕對不會躁進，也不會形成大家所擔憂的問題，共同目標就是團結一致，「大家應該要每天做的事情是怎麼樣去團結或結合更多的朋友共同努力。」

也有記者問，「郭王會」前有傳出說王金平將促成「郭柯配」，怎麼看「郭柯配」或國民黨、民眾黨合作的可能性？

朱立倫回應表示，他也多次說明，單靠國民黨力量不夠，應結合所有的包括原本藍色、白色或其他顏色的朋友，「只要是非綠的朋友，我們都歡迎」，團結努力才能下架民進黨，這是共同努力的目標。

所有朋友只要大家願意見面都是好事情，至於說誰跟誰配？社會很多傳言倒不是重點，現最重要就是大家能夠團結。

有記者也問朱立倫，藍營已有人表態力挺侯友宜，是否也會勸進？朱立倫則說，已多次表明，國民黨一定要提名最好的、最強的，侯友宜是最強母雞，也在基層深耕，為新北市民打拚，持續的一步一腳印，「那我們就穩扎穩打、按部就班」，相信一定會獲得更多國人的肯定。