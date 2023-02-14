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「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講
鴻海創辦人郭台銘下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平，王剛剛受訪被問及是否支持郭參選？王說，這是假設性問題，「他要不要選都不知道」。
王金平表示，郭台銘要來看他，他再看看郭台銘要說什麼，現在沒辦法預知他要說什麼；對於是否是要談如何協助郭台銘回台國民黨，王金平說，他不知道，不過被問到組「郭柯配」，王再度駁斥哪裡有這麼一回事，那個亂講。郭台銘在王金平之後到達，面對媒體包圍詢問，郭台銘僅說「謝謝」、「慢慢來，安全第一」，未正面回應提問。
王金平說，一年多來他才第一次跟郭台銘正式見面，電話中不可能聊什麼事，也沒有聊關於總統大選的任何話題。
對於是否希望郭台銘選2024，王說，郭什麼問題他不知道，對於是否支持郭參選？王說，這是假設性問題，「他要不要選都不知道」；至於是否談到籌組非綠大聯盟，王表示，他不知道，等郭台銘問他以後再討論一下，等談完後再告訴大家。
媒體詢問王金平，覺得郭台銘比較強還是新北市長侯友宜？王說，這個他怎麼去評論？被問到民調，王說，民調只是參考，真正怎麼樣現在很難講。對於國民黨派誰出來比較合適，王說，現在沒辦法談這個。
副總統賴清德說王金平支持他，王說，賴在那個場合講是在開玩笑，大家輕鬆一下，「你也知道是不可能」。
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