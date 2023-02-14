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潘孟安：陳建仁、鄭文燦行政團隊愈強 賴清德會加分

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安（左）出版新書「紅色鋼鐵人」，9日在台北市長官邸舉辦新書發表會，副總統賴清德（右）跟潘孟安互贈著作。記者季相儒／攝影
屏東縣前縣長潘孟安（左）出版新書「紅色鋼鐵人」，9日在台北市長官邸舉辦新書發表會，副總統賴清德（右）跟潘孟安互贈著作。記者季相儒／攝影

屏東縣前縣長潘孟安卸任後不入閣，未來將幫助副總統賴清德打總統大選。潘孟安今天表示，行政院長陳建仁及副院長鄭文燦扮演很重要的角色，帶領的行政團隊愈強，賴清德選舉會比較加分，這是「魚幫水、水幫魚」，生命共同體的概念。

潘孟安今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他說，賴清德參選黨主席時，他其實最反對，當時氛圍未定，整個局勢走得很快，他認為是不是應該從長計議，因為敗選之後更要低調，沉潛反省。但賴清德一直想承擔，不是要去搶那位置。

主持人問，陳水扁認為陳建仁入黨就是要卡賴？潘孟安說，他認為「卡賴」應該不大可能，陳水扁沒有褒貶的意思，只是敏銳度很高。陳建仁是一個很好的學者，本來可以高高在上當一個尊榮的學者，但這次承擔出任閣揆，也放棄副總統卸任禮遇。未來到了國會是羅馬競技場，但應該沒問題，陳建仁當過國科會主委跟衛生署署長，對國會不會很陌生，但現在扛了整個國家的重責大任，壓力會很大。

對於賴清德上任黨主席後力求改革，潘孟安說，賴要面對很多挑戰，譬如作為黨主席又作為備位元首、又是總統候選人，要背負執政黨的原罪，因此陳建仁、鄭文燦扮演很重要的角色，帶領的行政團隊愈強，賴清德選舉會比較加分，這是魚幫水、水幫魚。黨是用來輔政，不是領政，憲政分際應該大家自有一把尺。閣揆要幫黨魁，黨政同步才會一致，政要強，黨才會強，才能飛得更高更遠。

對於台南市議長選舉疑似涉入賄選，正副議長邱莉莉、林志展日前遭民進黨中評會停權三年。潘孟安說，賴清德日前到台南舉辦黨主席政見說明會，講一句話非常道地，「市長也好、立委也好、議員也好，屁股有幾根毛，台南市民都知道，哪有什麼條件說黑金？」

潘孟安說，「賴清德是以老市長身分跟他們講，這還不是自己搞出來的？就是彼此的惡鬥」。不過他也說，涉及到治安、違法的事情，當然要以國家法律來治理；民進黨是清廉政黨，涉及賄選一定要開除黨籍，但必須由司法來釐清，停權三年是民進黨的態度，但民進黨不是法院，要尊重司法。是不是內鬥與否，大家各憑本事，但涉及金錢或暴力，大家都無法接受。

賴清德 潘孟安 陳建仁

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