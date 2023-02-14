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郭侯怎麼配？謝國樑：團結都不一定勝選何況四分五裂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
郭侯怎麼配？謝國樑：團結都不一定勝選何況若四分五裂。記者游明煌／攝影
郭侯怎麼配？謝國樑：團結都不一定勝選何況若四分五裂。記者游明煌／攝影

2024大選國民黨總統人選未定，郭台銘、侯友宜要怎麼配，或者有其他人選組合。基隆市長謝國樑說，當務之急就是要團結，找出一個大家都認同的機制，選出一個符合機制、資格的候選人，「團結都不一定勝選，更何況若四分五裂」。

謝國樑今天被問到國民黨的2024年總統人選時，他說，國民黨在2020年那次選舉，大家感受都非常深刻，現階段當務之急，大家應該有的認知就是要團結。

謝國樑說，有效的用一個大家都認同的機制，選出一個國民黨內符合機制、資格的候選人，再帶領國民黨和所有非民進黨大家來合作，打贏2024年選戰。

謝國樑表示，這是未來局勢走向，對於國民黨內一些意見領袖、首長等這些前輩的說法都要正面看待，不管如何，要好好整合出來一個團結的團隊打選戰。

謝國樑說，團結都不一定能勝選，更何況若四分五裂，從民眾到他們這些縣市首長，對此感受都非常深刻，會持續關注這件事的發展。

國民黨 謝國樑

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