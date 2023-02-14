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「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

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郭台銘、王金平今會面傳「郭王配」 王金平最新回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於外界「郭王配」的聲音，王金平說，「怎麼會問我這個問題呢？沒有這個問題吧。」記者沈能元／攝影
對於外界「郭王配」的聲音，王金平說，「怎麼會問我這個問題呢？沒有這個問題吧。」記者沈能元／攝影

鴻海創辦人郭台銘是否參與2024總統大選備受關注。郭台銘今下午將拜會前立法院長王金平，對於外界有「郭柯配」的聲音，王金平說，柯文哲沒有講過，他也還沒有和柯見面，「哪來什麼郭柯配」。另也有人提出「郭王配」，王金平說，「怎麼會問我這個問題呢？沒有這個問題吧。」而且，郭董現在也還沒說要選，只有台北市長柯文哲曾和他說要選。

前立法院長、生技中心董事長王金平今出席「SNQ國家品質標章」暨「國家生技醫療品質獎」頒獎典禮。對於下午與郭台銘會面。王金平說，今天是一年多來與郭董第一次見面，是郭董主動邀約要來看他，互相拜訪是很正常的事，目前還不知道要談什麼問題，「至於要談什麼事，要看郭董提出什麼問題，我們再加以討論」。

郭台銘日前對於總統選舉態度，希望國民黨可以提出一套辦法。王金平說，國民黨現在還沒有提出來，與郭董會面後會接受大家採訪。

副總統賴清德今也參與頒獎典禮，他致詞時笑說，最近大家都在猜王金平董事長要和誰見面？今天謎底揭曉，「是和賴清德見面」。

王金平 郭董 郭台銘

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