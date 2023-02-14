王婉諭指房貸補貼政策買票 邱顯智批劫貧濟富支持建商

行政院會預計本周拍板房貸補貼方案，立法院法制局昨天質疑法源依據不明，時代力量立委王婉諭今天批評，行政院無視於我國的法治程序，政府用大撒幣的政策在做買票，難道是把立法院當成塑膠，實在非常荒唐。

內政部營建署昨天晚間發布新聞稿說明，房貸補貼是依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」，由內政部規劃辦理，以減輕國民居住負擔。

王婉諭今天向媒體表示，行政院昨天宣布房貸的補貼政策，馬上被立法院法制局質疑法源依據，營建署澄清是依據疫後特別條例而來，其中第3條第2款提到要「減輕居住壓力及提高生活品質」。

王婉諭直言，這樣的說法真的非常荒謬，疫後特別條例在立法院討論、協商許久，但是朝野還沒有達成共識，所以現在還沒有審議通過，相關預算都還沒有送進立法院，政府就直接告訴大家會這樣使用，「難道是把這些立法程序視為無物嗎？」

王婉諭說，行政院無視於我國的法治程序，政府用大撒幣的政策在做買票，完全沒有尊重立法院，難道是把立法院當成塑膠，實在非常荒唐。

王婉諭表示，疫後特別條例應該要經過朝野的討論，行政院也要盡快將特別預算送進立法院審視，「希望行政院不要再把這些補貼，用特別預算還沒有通過的特別預算來做處理」，這是相當跋扈的做法，「我認為這不是超前部署，而是超前濫權，完全無視於我國的法定程序」。

王婉諭認為，特別條例與預算應該要經過好好地討論，而政府必須在協商通過之後，才可以向全民宣布有這樣子的預算使用。

時代力量立委邱顯智也在臉書發文質疑，外界質疑房貸補貼政策是「劫貧濟富」，內政部長林右昌昨天受訪時強調，這不是「補貼」而是「支持」，難道是要讓廣大的受薪階級租屋族「繳稅」來「支持」建商。

邱顯智說，所有人都知道，「補貼購屋貸款」表面上是幫年輕人減輕負擔，實際上只是幫建商護盤、補貼給銀行，「最後的結果就是房價有撐，持續上漲，建商、銀行、政客笑哈哈」。

邱顯智認為，有資源就該把租屋補貼做好，把社宅租金壓下來，蓋更多社宅，這麼簡單的道理都不懂，政府卻要「劫貧濟富」支持建商，難怪沒有人看懂新內閣在幹什麼。