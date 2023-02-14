周春米選得不好？潘孟安：內部不團結 初選完就丟一邊

民進黨去年九合一選舉慘敗，屏東縣保住綠色執政，但周春米險勝國民黨提名的蘇清泉一萬多票，被認為結果不如預期。屏東縣前縣長潘孟安今天表示，「保住城牆的人還要被人質疑，這是什麼世界，這對周春米不公平。」

潘孟安最近出版新書「紅色鋼鐵人」，今天他接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到這次屏東縣長選舉，選情不如預期，是否是副總統賴清德未來競選總統要面對的問題之一、必須止血？

潘孟安說，周春米雖然沒有預期贏那麼多，但最起碼保住政權，「說她選得不好，我不認為」。他說，「很多縣市也都預期會贏啊，但最後只有屏東贏，你說台南、高雄、嘉義原本預期要贏多少，結果呢？」

潘孟安說，屏東只要改朝換代都是這樣的結果，包括蘇嘉全和曹啟鴻第一次競選屏東縣長，也是贏得不多，改朝換代都會面臨這種狀況。當然民進黨內部不團結也是事實，再加上整個大環境，這次國民黨只增加八千多票，民進黨的部分，少了他原來贏的那些票，周春米還沒有選舉過，這次贏了，應該說「好家在保住了」。

潘孟安最後也強調，「我不諱言講，內部也不團結啊，初選講得慷慨激昂，但初選完就丟一邊？」他說，總不能贏到政權還要被人質疑？保住城牆的人還要被人質疑，這是什麼世界，「這對周春米不公平，也對我們這些打仗的人不公平。」