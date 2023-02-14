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影／林明溱論文涉抄襲 蔡培慧：誠信問題該說清楚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧喊話林明溱，呼籲他好好向南投鄉親解釋他的碩士論文涉抄襲。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧喊話林明溱，呼籲他好好向南投鄉親解釋他的碩士論文涉抄襲。記者賴香珊／攝影

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，民進黨候選人蔡培慧說，論文抄襲涉及政治人物誠信問題，如果他投機取巧，那在其立委、縣長任內還有什麼事情是大家不知道的，呼籲林明溱好好向南投鄉親解釋，站出來說清楚。

蔡培慧表示，論文抄襲涉及政治人物誠信問題，求取任何學位，不論是找資料、做研究、訪問、寫論文等都要扎扎實實，不能夠投機取巧，所以他想問林明溱，這樣做對嗎？他應該要好好向南投鄉親解釋。

而投機取巧的行為不可取，特別是政治人物，如果他投機取巧，那在其立委、縣長任內還有什麼事情是大家不知道的，呼籲他該好好站出來說清楚。她也相信南投鄉親都希望政治人物以誠信為基礎，為人民服務，為南投建設和經濟發展努力，因此相信縣民會做出最好的選擇。

對於許淑華、林明溱都被爆出論文涉抄，蔡培慧則說，逢甲大學後來將許淑華的碩士論文解釋為爭議，以她在做學術的立場，甚至全台灣、全世界的立場，也很少看到論文涉及爭議，還能修改再補正，讓她匪夷所思。

蔡培慧強調，論文涉抄不單單是一個學位的問題，考驗的是政治人物的誠信，考驗的是政治人物光在求學過程，如果都投機取巧，還能寄望這些人什麼呢？所以她相信，任何人都該扎扎實實的，有錯就改，面對群眾才是常態。

南投 論文抄襲 林明溱

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