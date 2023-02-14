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ChatGPT稱兩岸誰統一誰不知道 綠委讚有獨到的智慧

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
AI「ChatGPT」回應大陸網友兩岸統一問題時表示，「誰統一誰不知道，最後一定是先進統一落後、文明統一野蠻。」民進黨立委鄭運鵬今天表示，人工智慧有獨到的見解。記者林縉明／攝影
AI「ChatGPT」回應大陸網友兩岸統一問題時表示，「誰統一誰不知道，最後一定是先進統一落後、文明統一野蠻。」民進黨立委鄭運鵬今天表示，人工智慧有獨到的見解。記者林縉明／攝影

美國科技公司OpenAI推出聊天AI「ChatGPT」，可產生文章及對話等功能，有大陸網友詢問AI「大陸何時統一台灣？」AI則回答：「誰統一誰不知道，最後一定是先進統一落後、文明統一野蠻。」讓大陸網友氣炸。民進黨立委鄭運鵬表示，人工智慧有獨到的智慧，大陸只想看到想要的答案，抱持著阿Q精神，大陸政府控制下的悲哀。

針對AI「ChatGPT」軟體，鄭運鵬說，他有試著下載過，但因為他手機打字速度很快，不太需要AI協助；至於兩岸議題，人工智慧有獨到智慧，中國人工智慧常會少根筋，只想得到想要的答案。

民進黨立委高嘉瑜則說，AI回答政治性問題，當初設定上避免爭議，設定答案兩邊都不得罪，這次的回答可能激怒很多小粉紅，站在台灣立場雖然不滿意，但可以接受，有時候AI回答聽聽就好，不用認真對待。

AI 鄭運鵬

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