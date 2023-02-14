立委憂地調所組改遭降級 經濟部：整併有施政加乘效果

時代力量立委陳椒華今天表示，土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，台灣應該特別重視地質調查與研究，然而根據目前的政府組織改造版本，地質調查研究所未來將改稱「礦業管理與地質調查中心」，在氣候危機的急迫下欠缺核心任務目標，地調所業務恐有所稀釋，形同降級。

陳椒華上午與中華民國地質學會、台灣地熱資源發展協會在立法院舉行「地震國，地質調查所組改不能降級」記者會，呼籲身為地震國的台灣應該重視地質調查科學業務，政府組織再造不能降級。

陳椒華指出，台灣本來就是時常會發生地震的國家，從歷史紀錄來看，平均不到20年就會發生災害性地震，而台灣又是容易遭遇極端氣候的國家，大地震加上大雨會造重大的土石流災害，對於災害造成的生命財產損失，政府要花費許多預算進行災害防治與災後重建。

陳椒華說，過去政府在環境資源部的組改版本，曾經把水土保持、礦務與地質調查合併成「水保地礦署」，然而目前的組改版本與過去有很大的差異，幾乎是各部會坐地升格，缺乏組織再造的視野，恐怕是換湯不換藥，突顯台灣忽視國土基礎調查的重要性。

陳椒華認為，行政院現在規劃的「礦業管理與地質調查中心」可能會偏向開發利益導向，地質調查是國土規劃與重大建設的基礎，組改不應該弱化地質調查工作，反而讓地質調查所實質降級。

中華民國地質學會理事長陳文山指出，全世界至少58個國家都稱為「地質調查所」，行政院提出的「礦務管理與地質調查中心」不知為何單位，全世界的礦產調查與管理都是屬於地質調查所的業務，如果以「台灣地質調查所」稱呼不僅簡單清楚，更是符合國際專業的名稱。

台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠說，地質調查研究所已經將地熱探勘資訊公開，促進國內地熱能源投資甚鉅，凸顯我國地質調查工作與時俱進的效益，政府組織再造應該要提升地調所的層級，而非與礦業管理整併。

行政院人事行政總處專門委員古元玲回應，經濟部為了資源合理運用及經濟的永續發展，因此規劃將地質調查所、礦業司與礦務局進行整合，未來將統稱為「礦業管理及地質調查中心」，仍然屬於行政院的三級機關。

古元玲說明，「礦業管理及地質調查中心」的所有組織層級、機關首長列等都沒有變動，所以沒有降級的情形，「這個部分合乎相關法制」，至於未來實質的名稱或相關職掌，未來在立法院審議時可以再做討論。

經濟部專門委員紀佳伶則說，地質調查研究所在組改之後，其實沒有不見或者被矮化，礦業管理跟地質調查兩者不能偏廢，「從名稱上就可以看得出來，其實我們是兩者並重」，經濟部希望透過兩個機關的合作，未來在人力資源的運用可以達到施政加乘的效果。