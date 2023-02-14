精科二期信託資金遭台開轉出13.4億 監院糾正台中市府

台中市政府委託台開公司辦理精密園區二期開發計畫，但未能有效掌握資金專戶使用情形，導致開發資金遭台開逕自轉出信託資金13億4千萬元，造成市府重大損失，監察院今天表示，委員會通過糾正台中市政府。

台開公司開發台中精密二期園區，負責籌措資金到兆豐銀行的信託專戶，由台中市府監督，2017年時因信託契約將至，台開主張不再延續信託，兆豐銀行函詢市府意見，當時經發局鄭姓科長回覆「無意見」，讓台開轉出專戶內13億餘元資金，市府認定鄭違反分層決行權責記大過，鄭上訴仍遭駁回。

監察院財政及經濟委員會日前通過監察委員施錦芳、鴻義章、蕭自佑所提調查報告及糾正案文，針對台中市政府之怠失予以糾正並促請檢討改進；另請經濟部就政府委託民間開發工業園區、產業園區一再引發爭訟情形，研議肇因與癥結，確實檢討制度面或法規範有無精進強化或改善之處。

監委調查發現，台中市政府委託台開公司辦理精密園區二期開發計畫，為管理各項資金收支，雖於「台中市政府委託開發台中市精密機械科技創新園區二期計畫契約」中，明文要求該公司必須設立專戶，卻未確實查核專戶實際設置情形，且對於台開公司設置多少專戶數及專戶之帳號為何，均無法掌握，契約規範形同具文，終致發生開發資金遭台開公司陸續轉出之違失，台中市政府顯缺乏風險管理意識，且對於契約管理作為鬆散，核有怠失。

調查也發現，台開公司自民國88年民營化、97年公股釋出後，營運模式與公營時期已全然不同，台中市政府未能檢視該公司之營運模式及財務狀況，提升風險管理能量，以有效規避或降低風險發生。