郭台銘回黨參選是否支持？侯友宜：郭董是優秀人才

2024大選國民黨總統人選未定，郭台銘是否參選、如何參選外界熱議，若郭回黨參選是否會支持，新北市長侯友宜說，郭台銘是很優秀的產經人才，樂見大家一起面對問題，同心齊力。

侯友宜今天出席市警局治安會報，會報前接受媒體採訪，媒體詢問，郭台銘若回國民黨參選，會支持嗎？侯友宜說，郭董是很好的優秀人才，我們都樂見大家一起面對問題，同心齊力。

媒體追問，大家一起面對是指郭侯配嗎？侯友宜說，每個人都有每個人的角色，大家一起為中華民國這塊土地，好好的讓中華民國和平、穩定、繁榮、永續。

另外，國民黨出現反郭聲浪，有人說郭退黨有傷害國民黨，要求先道歉，侯說，郭台銘在台灣經濟產業裡，扮演很重要領導的角色，尤其他的總部在新北，對新北就業、經濟帶動非常感謝，未來每個人在不同角色，大家都是攜手面對，這樣才能為國家、人民多做事。

另外，郭台銘和王金平今天下午將會面，媒體也問，未來是否有安排跟郭、王見面？侯沒有正面回應，說跟每個人都是多年好友，老朋友有機會見面聊聊天，關心國家大事，是每個人該做的事情。