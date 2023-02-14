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藍訪中談農漁產品遭批 藍委：問政府歡不歡迎有窗口？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
媒體今問國民黨立委王鴻薇，中國對台農漁產品先禁止再鬆綁，有人批形同「綁架」，王鴻薇回應表示，農漁民對產品輸出有任何溝通窗口、協助，都是歡迎的，應問民進黨政府，「歡不歡迎這樣的窗口？」。記者曾原信／攝影
媒體今問國民黨立委王鴻薇，中國對台農漁產品先禁止再鬆綁，有人批形同「綁架」，王鴻薇回應表示，農漁民對產品輸出有任何溝通窗口、協助，都是歡迎的，應問民進黨政府，「歡不歡迎這樣的窗口？」。記者曾原信／攝影

國民黨副主席夏立言訪問對岸，和中共中央政治局常委王滬寧等會見，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，願為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。媒體今問國民黨立委王鴻薇，中國先禁止再鬆綁，有人批評形同「綁架」。

王鴻薇回應表示，農漁民對產品輸出有任何溝通窗口、協助，都是歡迎的，應問民進黨政府，「歡不歡迎這樣的窗口？」

王鴻薇表示，夏立言出訪去表達台商、農漁民心聲，卻一直被民進黨政府等扣紅帽子，她感到很遺憾，包括現在中國大陸願意開放航點，從原本4個航點加開到16個，政府應儘速做出善意回應，幫助台商解決問題。

王鴻薇指出，包括夏立言出訪成績、廣大農漁民希望產品順利輸出，政府應趕快協助，而不是繼續去做政治鬥爭。

王鴻薇 夏立言 漁民

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