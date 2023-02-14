選總統公認最強棒？侯友宜：市長連任後有很多挑戰

2024大選國民黨總統人選未定，國民黨政策會副執行長李永萍日前指出，國民黨的公認強棒就是侯友宜，質疑為何不讓最強的人參選，侯友宜今天並未對此正面回應，說最重要的是自己，連任後有很多挑戰，尤其北北基桃千萬人口，要同心讓台灣共好，感謝大家關心。

侯友宜今天出席市警局治安會報，會報前接受媒體採訪，針對李永萍在節目上說，侯友宜是國民黨內最強人選，為什麼不讓最強的出來參選總統？他說，這段時間感謝大家都非常關心，每個人關心的角度都要虛心接受，最重要的是自己，新北市長連任後還有很多的事情要接受挑戰以外，北北基桃千萬人口的共好，形成台灣互相大家同心，讓台灣共好。

另外，日前雲林縣議長、屏東縣議長均表態支持黨主席朱立倫，新北市議長蔣根煌希望朱立倫勸侯友宜表態，回應民眾期待，侯友宜說，每個人關心這塊土地，為國為民的想法都要給予尊重、不分你我，不分任何人，所有事情大家要齊心齊力，只希望能夠好好的做出一番成績，尤其他現在是新北市長，大小建設還是有待努力，會扮演好自己的角色，謝謝議長。