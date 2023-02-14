快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選總統公認最強棒？侯友宜：市長連任後有很多挑戰

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報時接受媒體訪問。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報時接受媒體訪問。記者翁至成／翻攝

2024大選國民黨總統人選未定，國民黨政策會副執行長李永萍日前指出，國民黨的公認強棒就是侯友宜，質疑為何不讓最強的人參選，侯友宜今天並未對此正面回應，說最重要的是自己，連任後有很多挑戰，尤其北北基桃千萬人口，要同心讓台灣共好，感謝大家關心。

侯友宜今天出席市警局治安會報，會報前接受媒體採訪，針對李永萍在節目上說，侯友宜是國民黨內最強人選，為什麼不讓最強的出來參選總統？他說，這段時間感謝大家都非常關心，每個人關心的角度都要虛心接受，最重要的是自己，新北市長連任後還有很多的事情要接受挑戰以外，北北基桃千萬人口的共好，形成台灣互相大家同心，讓台灣共好。

另外，日前雲林縣議長、屏東縣議長均表態支持黨主席朱立倫，新北市議長蔣根煌希望朱立倫勸侯友宜表態，回應民眾期待，侯友宜說，每個人關心這塊土地，為國為民的想法都要給予尊重、不分你我，不分任何人，所有事情大家要齊心齊力，只希望能夠好好的做出一番成績，尤其他現在是新北市長，大小建設還是有待努力，會扮演好自己的角色，謝謝議長。

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

被問對民調意見 侯友宜：新北市政建設擺首位

雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

影／從新北談到台灣 侯友宜是否表態參選總統受矚目

侯友宜比照王鴻薇模式？蔣萬安：黨中央有相關安排

相關新聞

衛福部人事異動 疾管署副署長羅一鈞接指揮中心發言人

衛福部長薛瑞元今天宣布人事異動，原疾管署長周志浩接任次長、原疾管署副署長莊人祥則接任疾管署長。薛瑞元表示，由於疫情已走到...

郭台銘回黨參選是否支持？侯友宜：郭董是優秀人才

2024大選國民黨總統人選未定，郭台銘是否參選、如何參選外界熱議，若郭回黨參選是否會支持，新北市長侯友宜說，郭台銘是很優...

幕後／經歷1142天 曾連看牙時間都沒...莊人祥今卸下發言人職

新閣揆陳建仁1月31日上任後，現任衛生福利部長薛瑞元確定留任，原衛福部次長石崇良調任健保署長。之前就屢傳疾管署長周志浩將...

碩士論文涉抄？林明溱團隊今回應：絕對經得起考驗

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，林明溱競選團隊表示，林明溱的碩論內容為他當集集鎮長時，救災重建、帶動...

監院疫苗採購調查過期不出 藍質疑：抽走護航陳建仁？

高端日前公布一月營收為零元引發關注，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交...

立委憂地調所組改遭降級 經濟部：整併有施政加乘效果

時代力量立委陳椒華今天表示，土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，台灣應該特別重視地質調查與研究，然而根據目前的政府組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦