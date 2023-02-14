幕後／經歷1142天 曾連看牙時間都沒...莊人祥今卸下發言人職

新閣揆陳建仁1月31日上任後，現任衛生福利部長薛瑞元確定留任，原衛福部次長石崇良調任健保署長。之前就屢傳疾管署長周志浩將升任次長懸缺、原指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥則升任疾管署長。薛瑞元今天上午舉行記者會宣布人事調動，確定莊人祥接任疾管署長一職，也終於卸下指揮中心發言人。

新冠肺炎疫情持續延燒多久，莊人祥就擔任發言人多久。過去疾管署的發言人由兩位副署長輪流，每四個月一次；2019年12月31日莊人祥才剛交接，當天就宣布針對中國武漢直航的入境班機進行登機檢疫。之後，他就幾乎沒有休假。

不論有沒有舉行記者會，莊人祥都得從早到晚接記者電話，回應各式各樣的問題。只要記者有不清楚的，都打電話給他；必須詳細講解個案狀況、接受媒體聯訪。

疫情期間，莊人祥有天突然消失兩個小時，由另一位長官代為回答問題。之後記者們都好奇發生什麼事，經詢問才知道，他原本預約牙醫需回診，卻一直抽不出時間，最後拖到無法再拖，只好匆匆看完再回到署內。

莊人祥個性謹慎，儘管執行層面既深且廣，仍不會輕易對外發言，連記者有時下標、文字不夠精確，他也會親自致電溝通、釐清。這樣的個性，或許也和其學術背景有關。

他曾透露自己的求學經驗奇特。陽明醫學系畢業後，擔任住院醫師兩三年後並未成為臨床醫師。而是在陽明大學取得公共衛生學碩士，後赴美國哥倫比亞大學攻讀博士學位。

但因當年教育部公費留學剛好沒有公衛的選項，加上當時陽明大學和榮總沒有相關人才，莊人祥轉換新領域到醫學資訊，「等於全部重唸」。

在美攻讀博士期間，正好遇上911事件，以及後來又陸續發生炭疽信件攻擊，美國社會開始探究如何運用資訊系統，即時面對生物恐攻等公衛危機。莊人祥也從鑽研電子病歷、建立資料庫等臨床資訊系統，轉為研究如何以資訊方式解決公共衛生需求，例如以公衛系統即時偵測傳染病等。

莊人祥回國剛好遇上SARS疫情，國內的資訊系統沒辦法即時做分析，因此原在陽明大學擔任教職的他「被抓到疾管署（局）」幫忙。2005年後他也到疾管署服務，協助建置倉儲系統，以利通報等資料可以作自動化的即時分析和統計。

莊人祥曾透露，自己剛到疾管署時「什麼都不懂，也不懂防疫」。但為了解業務，當時仍兼任陽明大學副教授的莊人祥，特別開了一門傳染病流行病學的課，逼自己唸完書後再教學生。

或許就是因為他的努力和對工作負責的態度，才能從疾管署疫情中心主任到2013年接任副署長，新冠疫情間擔任需要對防疫業務熟悉的發言人，更成為疾管署署長的不二人選。莊的大學同窗、北榮副院長李偉強也曾表示，莊人祥這三年參與了整個疫情，對疫情發展清楚，是合適、適任的人選。

【小檔案】疾管署長莊人祥

生日：1966年5月18日

學歷：陽明醫學院醫學士、國立陽明大學公共衛生學碩士、美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士

經歷：行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任、衛生福利部疾病管制署副署長、中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人