快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院疫苗採購調查過期不出 藍質疑：抽走護航陳建仁？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交出調查報告，但至今都沒見到，質疑是護航閣揆陳建仁。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交出調查報告，但至今都沒見到，質疑是護航閣揆陳建仁。記者程遠述／攝影

高端日前公布一月營收為零元引發關注，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交出調查報告，但至今都沒見到。國民黨立委王鴻薇表示，高端公司爭議多，但監察院為何在裝睡？是案子被抽走了嗎？難道是為配合閣揆陳建仁上任？

國民黨立委林思銘也指出，不只疫苗採購案，新竹棒球場被審計部指出多項缺失，監察院去年10月立案調查，到現在也沒結果，而因被立委揭露錄音檔遭外界質疑有政治介入的鏡電視執照案，則是根本沒有立案調查，質疑監察院是否淪為執政黨打手、刻意護航？

監察院2021年6月18日立案調查「疫苗採購與整備案」，依據規定一年內應提出調查報告，特殊重大案件可延至一年半，因此最晚期限為今年1月18日。

王鴻薇表示，監察院許多案子都是應調查，但看起來至今沒調查，或是有調查，但遲遲未見結果，高端現因涉入炒股爭議被檢調調查，而一月份營收是零，這許多爭議，監察院為何到現在都還提不出調查報告？

王鴻薇質疑，陳建仁在高端推出之初，儼然高端代言人，不斷幫高端護航、背書，監察院報告提不出來，「難道是因為陳建仁？」，為配合陳建仁上任，所以監院才無聲無息？

國民黨立委李德維表示，除疫苗調查，新竹棒球場作為新竹市前市長林智堅任內的問題，審計部早就指出新竹球場有專案管理監造併案發包、費用倍增逕採限制性招標議價、紅土發現缺失仍啟用、未依契約規定辦理驗收即點交使用等缺失，不知道監察院監察委員有沒有看到？

李德維並指出，而鏡電視執照案，被揭露的錄音檔指證歷歷，蔡英文總統、前閣揆蘇貞昌都被質疑介入，監察院至今不查明真相，是「忘記了還是害怕想起來？」，呼籲監察院長陳菊，應好好面對事情、發揮監院功能。

林思銘表示，疫苗調查過期、新竹球場調查延遲，鏡電視案則連立案都沒有，反觀新北市的恩恩案，六個月就作出報告，呼籲監察院以調查恩恩案效率，作出其他大案的調查報告，至於疫苗調查是不是被抽走？是否刻意護航陳建仁？監院也應自清，「監查院應是人民的監察院，而不是民進黨的監察院」

監察院 疫苗 高端

延伸閱讀

看住宅政策 林右昌：不是補貼是支持

看住宅政策 林右昌：不是補貼是支持

經典賽／陳建仁慰勉中華代表隊 致贈20萬加菜金

經典賽／陳建仁慰勉中華代表隊 致贈20萬加菜金

相關新聞

衛福部人事異動 疾管署副署長羅一鈞接指揮中心發言人

衛福部長薛瑞元今天宣布人事異動，原疾管署長周志浩接任次長、原疾管署副署長莊人祥則接任疾管署長。薛瑞元表示，由於疫情已走到...

ChatGPT稱兩岸誰統一誰不知道 綠委讚有獨到的智慧

美國科技公司OpenAI推出聊天AI「ChatGPT」，可產生文章及對話等功能，有大陸網友詢問AI「大陸何時統一台灣？」...

郭台銘回黨參選是否支持？侯友宜：郭董是優秀人才

2024大選國民黨總統人選未定，郭台銘是否參選、如何參選外界熱議，若郭回黨參選是否會支持，新北市長侯友宜說，郭台銘是很優...

幕後／經歷1142天 曾連看牙時間都沒...莊人祥今卸下發言人職

新閣揆陳建仁1月31日上任後，現任衛生福利部長薛瑞元確定留任，原衛福部次長石崇良調任健保署長。之前就屢傳疾管署長周志浩將...

碩士論文涉抄？林明溱團隊今回應：絕對經得起考驗

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，林明溱競選團隊表示，林明溱的碩論內容為他當集集鎮長時，救災重建、帶動...

監院疫苗採購調查過期不出 藍質疑：抽走護航陳建仁？

高端日前公布一月營收為零元引發關注，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦