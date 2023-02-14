監院疫苗採購調查過期不出 藍質疑：抽走護航陳建仁？

高端日前公布一月營收為零元引發關注，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，監察院前年立案調查疫苗採購，最晚今年1月18日要交出調查報告，但至今都沒見到。國民黨立委王鴻薇表示，高端公司爭議多，但監察院為何在裝睡？是案子被抽走了嗎？難道是為配合閣揆陳建仁上任？

國民黨立委林思銘也指出，不只疫苗採購案，新竹棒球場被審計部指出多項缺失，監察院去年10月立案調查，到現在也沒結果，而因被立委揭露錄音檔遭外界質疑有政治介入的鏡電視執照案，則是根本沒有立案調查，質疑監察院是否淪為執政黨打手、刻意護航？

監察院2021年6月18日立案調查「疫苗採購與整備案」，依據規定一年內應提出調查報告，特殊重大案件可延至一年半，因此最晚期限為今年1月18日。

王鴻薇表示，監察院許多案子都是應調查，但看起來至今沒調查，或是有調查，但遲遲未見結果，高端現因涉入炒股爭議被檢調調查，而一月份營收是零，這許多爭議，監察院為何到現在都還提不出調查報告？

王鴻薇質疑，陳建仁在高端推出之初，儼然高端代言人，不斷幫高端護航、背書，監察院報告提不出來，「難道是因為陳建仁？」，為配合陳建仁上任，所以監院才無聲無息？

國民黨立委李德維表示，除疫苗調查，新竹棒球場作為新竹市前市長林智堅任內的問題，審計部早就指出新竹球場有專案管理監造併案發包、費用倍增逕採限制性招標議價、紅土發現缺失仍啟用、未依契約規定辦理驗收即點交使用等缺失，不知道監察院監察委員有沒有看到？

李德維並指出，而鏡電視執照案，被揭露的錄音檔指證歷歷，蔡英文總統、前閣揆蘇貞昌都被質疑介入，監察院至今不查明真相，是「忘記了還是害怕想起來？」，呼籲監察院長陳菊，應好好面對事情、發揮監院功能。

林思銘表示，疫苗調查過期、新竹球場調查延遲，鏡電視案則連立案都沒有，反觀新北市的恩恩案，六個月就作出報告，呼籲監察院以調查恩恩案效率，作出其他大案的調查報告，至於疫苗調查是不是被抽走？是否刻意護航陳建仁？監院也應自清，「監查院應是人民的監察院，而不是民進黨的監察院」