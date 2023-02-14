衛福部新人事 周志浩升任衛福部次長 莊人祥接疾管署長

台灣燈會一盞「煮兔火鍋」花燈惹議，即便參展單位以「兔子泡湯」強解，仍難掩鴛鴦鍋中，兔子旁邊的豆腐、魚丸、青菜等火鍋料存在的尷尬。在「怎麼可以吃兔兔」的輿論壓力下，主辦單位立刻撤下了鍋中兔，但其實在台灣風行的涮涮鍋，850年前在鍋裡涮的就是兔肉。吃與不吃，850年間發生了什麼事？

2023-02-14 09:00