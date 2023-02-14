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衛福部新人事 周志浩升任衛福部次長 莊人祥接疾管署長
衛福部前常務次長石崇良調任健保署長，次長一職懸缺，之前便屢傳由疾管署長周志浩升任。衛福部長薛瑞元今天上午緊急舉行記者會宣布人事調動，今天已由行政院核定並接到派令，確定由周志浩接任次長；原疾管署副署長莊人祥則接任疾管署長。
薛瑞元表示，周志浩為台北醫學院牙醫學系畢業，畢業後至台大公共衛生研究所攻讀碩士，並於1990年赴柏克萊大學生物醫學研究所碩士。2000年擔任台北縣衛生局副局長，2003年升任為局長。同年至當時擔任行政院衛生署疾病管制局副局長。2013年，疾管局改制為疾管署，擔任副署長；並於2014年接任署長。
莊人祥為醫陽明學系公費生，隨後在陽明大學取得公共衛生學碩士，後赴美國哥倫比亞大學攻讀博士學位。2005年進入行政院衛生署疾病管制局，現為疾病管制署工作至今。
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