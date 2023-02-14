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碩士論文涉抄？林明溱團隊今回應：絕對經得起考驗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照，黑中亮攝影
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照，黑中亮攝影

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭質疑抄襲，林明溱競選團隊表示，林明溱的碩論內容為他當集集鎮長時，救災重建、帶動觀光等個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，有質疑可向學校申訴，他會配合審查並接受校方定奪。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨在臉書質疑，林明溱於2010年取得朝陽科大休閒事業管理系碩士班學位，論文名稱「災害管理與重建成功因素之研究－以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，涉嫌抄襲暨南大學公共行政與政策學系的2名碩士生，分別是2007年畢業的張秦瑞和2009年畢業的陳國興。

經初步比對，從第一章「研究動機與目的」就出現抄襲痕跡，最應具備原創性的第五章「結論」，幾乎全部抄襲自暨大公行系碩士生張秦瑞的論文「地方觀光發展協力治理機制之研究－以南投縣觀光產業聯盟協會為觀察焦點」和陳國興「領導力與地方治理：桃園縣長朱立倫之個案研究」。

對此，林明溱立委競選總部發言人林儒彬表示，林明溱的碩士論文是林縣長將自身擔任集集鎮長，如何讓災後集集的集集小鎮浴火重生為題目，論述研究他自己在當鎮長時，遭逢921地震全力投入救災、災後重建，甚至發展帶動觀光。

林儒彬強調，碩士論文的研究內容都是他的個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，非常歡迎各界一起來探討，若有任何質疑，可向朝陽科技大學術倫理審查委員會申訴，林明溱也會尊重、配合校方的任何決定，並接受校方的裁定結果。

前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書

林明溱 集集 抄襲

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