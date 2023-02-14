【專家之眼】只許州官放火 不容在野黨滅火

蔡政府執政後，不承認九二共識，兩岸溝通管道中斷，波及台灣農漁產品，原本簡單的檢疫、商品註冊等問題，遲遲無法解決，主管部會官員將問題甩鍋給大陸，非但無庸負擔政治責任，反而職位更穩；政府無因應對策，在野黨赴大陸協商解除農產品出口障礙事宜，竟被綠媒冠上「舔共」，陸委會也痛批損害中華民國主權、矮化台灣。

中國大陸長期以來為我主要的農產品出口市場，惟近年來兩岸關係惡化，我國主力農漁產品因蟲害、殘留有害物質、商品註冊等問題，大陸陸續暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧、石斑魚、柑橘類、冰鮮白帶魚與冷凍竹莢魚等農產品進口，造成農產貿易大受影響。

去年對大陸農產品出口金額大幅衰退近四成(39.5％)之譜，已落後於美國與日本，由第一大農產品出口市場，掉到第三名。農委會雖以補貼等方式，開發新市場，效果卻相當有限，無法彌補大陸市場減少的巨額落差，使得去年台灣的農產貿易逆差創下史上最高紀錄，超過151億美元。部分農產品滯銷問題嚴峻，農漁民苦不堪言，其中又以鳳梨釋迦與石斑魚最為嚴重。

以鳳梨釋迦為例，自前年9月被禁止輸陸後，價格便一直下跌，引用當季好水果網站的數據，在禁令前的2020年鳳梨釋迦平均價為每公斤62.57元；2021年9月禁令生效，年均價下滑至57.46元；2022年進一步崩跌至46.78元；今年2月13日前的均價僅剩下35.69元，價格較2020年衰退42.95%，多數種植鳳梨釋迦的農民血本無歸。

農民呼籲政府協助解決銷大陸的檢疫等問題，主管機關農委會無力解決，反而讓更多的農產品無法出口，農委會將問題都推給大陸，陳吉仲主委痛批大陸做法違反國際規範，並多次表示「不排除向WTO申訴！」至今雷聲大雨點小。即使政治正確的言論無益於問題的解決，不過卻深得小英歡心，讓主委大位難以撼動。

為緩解兩岸緊張，並協助農漁民解除出口障礙，在野的國民黨特於訪問大陸期間，要求大陸恢復農產品、水產品輸陸，擴大增加台灣農漁產品登陸、增加航點等，根據媒體報導：中共中央政治局常委王滬寧與國民黨代表團會面時，多次叮囑宋濤，「他們講的一定要好好具體落實，如果大陸做不到的，也要說清楚原因。」大陸高層善意的回應，顯示陸方有意解除相關限制，台灣農產品恢復出口機會大增。

民進黨在國民黨參訪團出發前，就質疑夏立言不顧台灣利益，急著向中國輸誠。在夏王會釋出農產品輸陸解禁有望後，民進黨未感謝在野黨協助解決問題，反發出新聞稿，批評國民黨「沒有為台灣發聲，反而唱和中共統戰言論，令人遺憾。」陸委會新聞稿也強調：「北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害。」

執政黨惡意操作「抗中保台」，長期支持民進黨的農漁民成為犧牲品，政府無能讓問題延燒，農委會難辭其咎。離譜的是，還不容許在野黨協助解除相關障礙。

政府放火還阻撓民間滅火！