新生代喊世代交替 學者：選制應利青年軍

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政黨青年軍問鼎立委大位，國民黨市議員徐巧芯挑戰資深立委費鴻泰，掀起政黨「世代交替」風潮！學者曲兆祥受訪時指出，面對政黨結構老化，政黨開始尋找具網路聲量的年輕人才。學者劉兆隆也說，日本就建立從地方議員、國會議員到入閣的制度規範，以拉拔優秀的地方青年軍。

台灣總統與立委選舉將於2024年舉辦，不少國民黨新生代成員都問鼎立委候選人的位置，如國民黨台北市議員徐巧芯就劍指立委費鴻泰所在的松山信義區。中廣董事長趙少康日前也點名黨內資深立委賴士葆、費鴻泰應轉不分區立委，將區域立委讓給年輕人挑戰。

政黨老化現象明顯

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆指出，任何一政黨如果無法增補新的人才，都對政治的前景相當不利。他更舉例說，前桃園縣長吳伯雄、前南投縣長吳敦義都是30幾歲被任用；前總統陳水扁任內也啟用許多青年人才，帶來耳目一新的氣象。

他說，反觀現在兩大黨內閣、立委與縣市首長的名單，平均年齡都在55歲以上，顯見政黨老化的跡象，青年世代反而都停留在地方議員的階層，「除非是政二代，否則很難在40歲以下就出頭」。

青年軍帶網路聲量

面對政黨結構老化的狀況，不少人都喊出要增加政黨青年軍。對此，台師大政研所教授曲兆祥說，過去傳統的作法是政黨從新加入黨員開始訓練，找出幹部層，並挖掘有發展潛力的人選成為民意代表。

他說，但傳統的方式需要耗費龐大的時間與經費，才能挑選出人才，以促進政黨的新陳代謝，如過往國民黨主政的時期，「黨員沒有個40、50歲，根本碰不到立委或政務官的大門」。

「但就現行狀況來說，政黨青年軍的需求愈來愈大，傳統培養人才的方式已是緩不濟急，」曲兆祥說，所以政黨開始從「民意代表的助理」、「政務官發言人」，甚至從「有名氣的族群」中挑選出人才。他指出，像是本來是主播的柳采葳、曾擔任北市府副發言人的「學姊」黃瀞瑩等人，都是以網路聲量找出來的政治人才。

系統化的競選制度

劉兆隆表示，具體而言，如果政黨要增補年輕人才，就需要「系統化的培養」，以日本為例，日本政黨只要連任三屆地方議員，就可擔綱國會議員候選人，連任超過5任國會議員，就取得問鼎內閣的門票。他說，日本建立了系統性的增補與培養制度，拉拔地方表現良好的官員，雖然該方法並非盡善盡美，但還是能作為我國的借鏡。

曲兆祥也說，面對世代交替的趨勢，傳統的既得利益者將產生抗拒，不願意釋放出權力，但究竟政黨能不能世代交替成功，還是要看整體政黨黨員的民意與需求，像目前兩大黨都有新人民調加權的機制，最好的處理方式還是訂定好競選規則，才能讓人願賭服輸。

【更多精采內容，詳見 】