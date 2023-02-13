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獨／王金平批組郭柯配是亂講 「我不是一定要支持誰」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘（左）與立法院前院長王金平（右）。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘（左）與立法院前院長王金平（右）。本報資料照片

這兩天傳出鴻海創辦人郭台銘將與立法院前院長王金平見面，王金平晚間受訪否認說，沒有啦，他們還沒有見面，媒體就亂寫指他要促成「郭柯配」，根本亂七八糟。王金平強調，他沒有一定要支持誰，「我支持的是國民黨的提名人」。

王金平表示，他目前為止還沒有和郭台銘見面，結果就有媒體亂寫他要幫郭台銘做兩件事情，「什麼郭柯配，那個亂講、亂七八糟！」

王金平所稱的「亂寫」內容，是指媒體人徐嶔煌今日在「新聞放鞭炮」節目上爆料，指郭台銘找王金平幫忙喬兩件事，一是整合民眾黨主席柯文哲和國民黨，組成「非綠大聯盟」並促成「郭柯配」；二則是幫忙郭台銘回到國民黨參加初選。

王金平說，因為大家亂講，所以要見面就一直延，還沒有決定見面時間；對於明天是否要見郭台銘，王說，哪裡有這麼快，還早啦還早；至於本周是否會見面，王金平說，還不知道，他還說，「見面不重要啦，有什麼重要」。

王金平強調，「我不是一定要支持誰，我支持的是國民黨的提名人，我哪裡要支持誰？」

王金平 郭台銘 國民黨

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