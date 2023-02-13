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友邦貝里斯總理夫人羅莎娜訪台 蔡總統明接見
我國友邦貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）率團來台訪問，總統府發言人Kolas Yotaka今天晚間表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府接見訪問團。
Kolas表示，羅莎娜長期提倡婦女及兒少權益不遺餘力，此行為第三度訪台，並將以與談人身分出席2月14日至16日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，就提升婦女、青年及微小中型企業的就業及創業競爭力等議題交換意見。
Kolas表示，我國與貝里斯長期在農業技術、醫療公衛、資訊科技及婦女賦權等領域皆有廣泛合作，期盼透過此行，持續深化兩國在各領域的合作關係，並持續為全球婦幼權益發展貢獻良善力量。
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