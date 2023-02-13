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林明溱論文也遭爆涉抄襲 剛好抄到市代會副主席碩論

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照

前促轉會副研究員吳佩蓉今質疑，國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文涉抄襲，暨大公行系碩士生張秦瑞、陳國興的畢業論文，但她自嘲這是「荷包蛋級爆料」，因為林的支持者根本不在意。對此，林明溱競選團隊表示，暫不回應。

吳佩蓉今在臉書指出，林明溱於2010年取得朝陽科大休閒事業管理系碩士班學位，論文名稱「災害管理與重建成功因素之研究－以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，涉嫌抄襲暨南大學公共行政與政策學系的2名碩士生，分別是2007年畢業的張秦瑞和2009年畢業的陳國興。

經初步比對，從第一章「研究動機與目的」就出現抄襲痕跡，最應具備原創性的第五章「結論」，幾乎全部抄襲自暨大公行系碩士生張秦瑞的論文「地方觀光發展協力治理機制之研究－以南投縣觀光產業聯盟協會為觀察焦點」和陳國興「領導力與地方治理：桃園縣長朱立倫之個案研究」。

但她也認為，「臉友大概會說，林明溱和許淑華的支持者根本不在意這種事」，因此自嘲是「荷包蛋級爆料」；也因抄襲的碩士論文是以國民黨主席朱立倫為題目，呼籲朱立倫站出來主持公道，為受害的碩士生爭取權益，向林明溱提告求償。

針對林明溱遭質疑碩士論文涉抄襲，林明溱競選團隊則表示，暫不回應。

而在吳佩蓉質疑林明溱論文涉抄襲的貼文中，也有留言指出，被抄襲的碩士論文作者張秦瑞是現任南投市代表會副主席。對此，南投市代會副主席張秦瑞證實，他畢業於暨大公行系碩士班，並著有碩士論文，但不清楚目前狀況，無法回應。

前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書
前促轉會副研究員吳佩蓉質疑林明溱的碩士論文涉抄襲。圖／翻攝自吳佩蓉臉書

林明溱 抄襲 南投

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