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友邦聖文森外交部長彼德絲率團訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

我國友邦聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）訪問團將於明天抵達台灣，展開為期4天行程。總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府除表達誠摯歡迎，蔡英文總統也將於明天上午於總統府接見訪問團。

Kolas表示，今年為台灣與聖文森及格瑞那丁建交42周年，兩國並長期在婦女賦權、醫療農業、資通訊、教育文化等領域，有密切的合作關係；聖國在諸多國際場域，也大力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

Kolas表示，此行為彼德絲首度訪問台灣，並將出席「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」擔任與談人，就提升婦女參與經濟發展等議題深入交換意見。期盼透過此次交流，讓兩國的合作關係更為提升，並共同為全球疫後經濟復甦做出積極貢獻。

總統府發言人 Kolas

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