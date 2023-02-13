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民進黨官網闢謠專區更新 下架「林智堅沒有抄」辯護文

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
新竹市前市長林智堅。本報資料照片
新竹市前市長林智堅。本報資料照片

新竹市前市長林智堅論文抄襲案重創去年民進黨九合一選舉，民進黨新任主席賴清德上任後力拚改革，上周三舉行中執會通過最新學倫機制，要求黨提名的候選人未來必須簽署聲明書，並繳交論文讓黨中央審查。同時，中央黨部的「闢謠專區」也更新，目前已經拿掉過去為林智堅辯護的文章。

賴清德上任時即宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題等目標，也誓言民進黨將落實排黑條款、廉政條例。上周三透過中執會訂出學倫新規，要求未來所有黨提名的候選人都必須簽下聲明書，並提供論文讓黨中央審查；雖在中執會中，有中執委對於如何審查提出疑慮，但賴對此案相當堅持，最後提案幾乎照原案通過。

中央黨部的官方網站最近也有了新氣象，原本去年7月22及24日發布為林智堅辯護的文章，標題是「林智堅沒有抄襲、侵權疑慮」、「公布最新事證！林智堅論文為原創！」，不過就在最新學倫機制公布後，該文章已經移除。

林智堅 民進黨 論文抄襲

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