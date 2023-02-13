藍金門黨部今新春團拜 批綠在兩岸總以對抗換政治利益
國民黨金門黨部今舉行新春團拜，剛好碰上霧鎖金門，秘書長黃健庭及黨籍立委陳玉珍都無法到場。主任委員吳興邦表示，未來會持續走對的路、做對的事、提對的人，一步一腳印贏得2024總統及立委大選；他還說，兩岸一定要和平，但民進黨總以對抗和交惡獲取政治利益。
金門縣黨部今舉行「112年旺兔歲福新春團拜暨志工團聯誼活動」，原預定代表主席朱立倫專程跨海參加的黃健庭，也因金門機場一早能見度只有100公尺關場而無法成行，同班機的陳玉珍也因此滯留台北，再次凸顯金門機場常因霧季便成「關島」的宿命。
金門縣黨部指出，活動出席的幹部包括副議長歐陽儀雄、議會黨團書記長洪成發、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家等從政同志、黨內各級幹部、志工團志工等幹部共150餘人參加。
活動開始首先新春團拜，大家互相恭喜新年快樂，吳興邦代表朱立倫向金門縣所有幹部、志工伙伴及地方黨部同仁互道恭喜，謝謝大家在基層、在前線全力支持國民黨、為民眾發聲，齊力為黨打拼；未來國民黨會持續走對的路、做對的事、提對的人，新的一年祝福大家「旺兔歲福」，國民黨也會一步一腳印繼續努力，期許大家一起努力共同贏得2024總統立委大選。
吳興邦強調，兩岸一定要和平，但民進黨總以對抗和交惡來獲取政治利益；國民黨則用對話和交流，這才是真正愛台灣。他也指出，國民黨不像民進黨有很多執政資源，現在黨部處境非常艱難，但是國民黨有志氣、有勇氣，在最困難中，堅持正確的路，為土地打拚，為百姓解決問題，認真做事，就如同黨部的文宣看板所揭示國民黨的任務就是「捍衛中華民國、守護民主自由、促進兩岸和平、人民安居樂業」。
歐陽儀雄及洪成發也祝賀所有志工、幹部鴻兔大展、兔年行大運；目前擔任國民黨中央智庫國防外交組召集人的前縣長楊鎮浯也特地趕來向幹部及志工們賀年；志工團團長王水彰也感謝所有的志工夥伴對國民黨的支持與愛護，特別在這段最艱難黑暗的日子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言