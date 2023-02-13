藍金門黨部今新春團拜 批綠在兩岸總以對抗換政治利益

國民黨金門黨部今舉行新春團拜，剛好碰上霧鎖金門，秘書長黃健庭及黨籍立委陳玉珍都無法到場。主任委員吳興邦表示，未來會持續走對的路、做對的事、提對的人，一步一腳印贏得2024總統及立委大選；他還說，兩岸一定要和平，但民進黨總以對抗和交惡獲取政治利益。

金門縣黨部今舉行「112年旺兔歲福新春團拜暨志工團聯誼活動」，原預定代表主席朱立倫專程跨海參加的黃健庭，也因金門機場一早能見度只有100公尺關場而無法成行，同班機的陳玉珍也因此滯留台北，再次凸顯金門機場常因霧季便成「關島」的宿命。

金門縣黨部指出，活動出席的幹部包括副議長歐陽儀雄、議會黨團書記長洪成發、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家等從政同志、黨內各級幹部、志工團志工等幹部共150餘人參加。

活動開始首先新春團拜，大家互相恭喜新年快樂，吳興邦代表朱立倫向金門縣所有幹部、志工伙伴及地方黨部同仁互道恭喜，謝謝大家在基層、在前線全力支持國民黨、為民眾發聲，齊力為黨打拼；未來國民黨會持續走對的路、做對的事、提對的人，新的一年祝福大家「旺兔歲福」，國民黨也會一步一腳印繼續努力，期許大家一起努力共同贏得2024總統立委大選。

吳興邦強調，兩岸一定要和平，但民進黨總以對抗和交惡來獲取政治利益；國民黨則用對話和交流，這才是真正愛台灣。他也指出，國民黨不像民進黨有很多執政資源，現在黨部處境非常艱難，但是國民黨有志氣、有勇氣，在最困難中，堅持正確的路，為土地打拚，為百姓解決問題，認真做事，就如同黨部的文宣看板所揭示國民黨的任務就是「捍衛中華民國、守護民主自由、促進兩岸和平、人民安居樂業」。