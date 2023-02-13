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林昶佐赴日參加IPAC國際論壇 同台特拉斯暢談對中政策

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐受邀參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）國際論壇，屆時將與英國前首相莉茲．特拉斯（Liz Truss）暢談對中政策。圖／林昶佐國會辦公室提供
無黨籍立委林昶佐受邀參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）國際論壇，屆時將與英國前首相莉茲．特拉斯（Liz Truss）暢談對中政策。圖／林昶佐國會辦公室提供

無黨籍立委林昶佐今天表示，對中政策跨國議會聯盟預計在2月17日、18日舉辦國際論壇，包括澳洲前總理斯科特．莫里森、英國前首相莉茲．特拉斯、比利時前首相居伊．伏思達都將出席，自己也有受邀致詞與談，成為這次會議台灣唯一受邀的國會議員

林昶佐今天透過新聞稿說明，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）預計2月17日、18日在日本國會舉辦國際論壇，邀請多位重量級的國會議員，包含澳洲前總理斯科特．莫里森（Scott Morrison）、英國前首相莉茲．特拉斯（Liz Truss）及比利時前首相居伊．伏思達（Guy Verhofstadt）等人。

林昶佐指出，今年的G7峰會預計5月在日本廣島舉行，IPAC與各國國會議員代表特地選在此時前往日本舉辦跨國論壇，期待透過會議過程凝聚各國共識、推動民主陣營對於中國破壞國際秩序的作為做出更積極的行動。

林昶佐說，這次國際論壇聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，日本也將有超過50名國會議員出席，針對「對侵犯人權行為的制裁」、「商業與人權」、「跨國鎮壓」和「確保印太區域的自由開放」等主題交換意見，並且透過外交手段凝聚加強合作的措施。

林昶佐表示，這是他繼2021年登上美國華府民主峰會、2022年登上歐洲哥本哈根民主峰會後，再次代表台灣出席重要國際論壇，自己十分榮幸，而且很珍視這次以台灣國會議員的身分，登上日本國會發言的機會。

林昶佐也說，本次會議他將會與特拉斯對談，討論對中政策及衍生的印太地區安全及自由問題，自己也將進一步分享台灣面對日益嚴峻的資訊戰與認知戰情勢，還有國際社會可以如何推動支持台灣更穩固的行動，一起確保印太區域的安全與和平。

林昶佐 議員 日本

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