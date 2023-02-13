王定宇：麥卡錫目前沒有訪台計畫 今年4月是可能時間點

民進黨立委王定宇今天說，美國眾議院議長麥卡錫目前沒有訪台的計畫，如果麥卡錫要來台灣，4月份是有可能的時間點，因為美國國會剛好休會，加上美國外交委員會主席麥考爾會來台，所以他們有可能會一起來。

王定宇中午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時指出，去年7月美國前眾議院議長裴洛西要拜訪台灣，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就說，「如果之後他當議長，今年春天就會來台灣」。

王定宇說，自己在去年9月因公赴美，立法院長游錫堃有給他7封信，其中一封信是要感謝裴洛西來台，還有一封是歡迎麥卡錫可以來台，而且麥卡錫那個時候還不是議長。

王定宇坦言，其實目前在華府裡面，沒有麥卡錫要拜訪台灣的具體計畫，「但我認為麥卡錫遲早會來，而且任何一個國際友人來，就是歡迎，不來可能因為各自考量，但不能讓中國左右他人是否要來」。

王定宇表示，麥卡錫是美國的第三號人物，訪問要做好計劃，如果麥卡錫要來台灣，今年4月是有可能的時間點，因為美國國會剛好休會，而且美國外交委員會主席麥考爾會來台，「有可能會跟麥卡錫一起來」。

王定宇還說，美國的議長是2年一任，如果年底來很靠近我國與美國的總統大選，麥卡錫要評估是否適合來訪，但是如果選後再來，議長任期又要進入尾聲，因此基於種種考量，今年4月可能是個不錯的時機。

另外，駐美代表蕭美琴近日返台述職，引發各界熱烈討論，王定宇說明，駐外大使回台述職是正常工作，蕭美琴在已經在美國工作2年，現在也差不多到了要回到台灣跟各部會報告最新消息的時刻。

王定宇說，台美關係是外交部最重要的工作之一，雖然立法院還沒有開議，但是他還是邀請蕭美琴前來報告，而且這是她回美國前的最後一站。

談及蕭美琴是否有可能與副總統賴清德搭檔參選，王定宇則認為，現在都言之過早，民進黨連總統候選人都還沒產生，怎麼會去討論副總統，一定都是要先產生總統候選人，然後再討論副手人選。

王定宇也說，蕭美琴十分優秀，無論放在外交或是選舉的職務上，她都是非常優秀的人才，但是現在討論副總統人選都還言之過早。