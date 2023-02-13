南投立委補選傳買票 蔡培慧籲對手一起端正選風
南投第二選區立委補選候選人蔡培慧今召開「選慧不挺賄」記者會，與南投地檢署進行反賄選業務交流。蔡培慧說，再多的努力及政見都敵不過買票，盼檢調單位秉公迅速查辦。
蔡培慧競選團隊主委、立委羅美玲指出，昨有民眾投訴，地方「賄聲賄影」頻傳，提醒他們要注意，並通知檢調單位要強力查緝，今因此由她與立法院民進黨團幹事長鄭運鵬陪同蔡培慧，與南投地檢署檢察長張云綺召開反賄選業務交流及說明。
蔡培慧表示，根據資料顯示，賄選買票行為對總統立委大選的影響率是3%至8%。但去年縣長選舉，她看到集團式買票，甚至有原鄉選民積極打電話要孩子回家投票，因為1票5000元，返鄉車票另計，讓她感受到賄選影響遠遠超過3%至8%。
她強調，民主選舉不該奠基在金錢上，而是要選賢與能，賄選導致人民所厭惡的綁標、回扣、索賄等各種工程弊端只會一直發生，候選人就算有再多政見及努力也都敵不過選前最後一周的買票，籲請檢調單位對賄選一定要秉公處理迅速查辦。
立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今也特別送上紙劍與紙盾，期許蔡培慧能做為弱勢的後盾，披荊斬棘贏得補選，同時呼籲其他候選人共同維護「乾淨南投」，他說，這次的立委補選全國矚目，希望對手一起「公正選風」，勿讓賄選情事干預選舉。
南投地檢署檢察長張云綺則表示，對檢調單位而言，查賄不分藍綠，因此絕對不分黨派謹守行政中立嚴加查辦，檢方同時也鼓勵各候選人不買票、不賣票，更期盼各個候選人能以政見說服選民，選民也依政見選出能真正為南投做事的候選人。
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